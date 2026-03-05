Convenio del Banco República con el Congreso de Intendentes

En el día de hoy durante la sesión del Congreso de Intendentes, el Sr. Presidente del BROU en conjunto con autoridades de las Intendencias de todo el país suscribieron un acuerdo para brindar asistencia crediticia a los funcionarios municipales de todo el territorio nacional.

Este acuerdo tiene el objetivo de impulsar una campaña especial de apoyo financiero que iniciará el 10 de marzo, orientada a mejorar el acceso al crédito y facilitar la regularización de deudas de los funcionarios de todas las intendencias, y tendrá una duración acotada. Contempla condiciones excepcionales y beneficios diferenciales, diseñados para brindar soluciones concretas, accesibles y oportunas para los estos funcionarios.

Este acuerdo se suma a los suscritos con COFE y AFJU en las últimas semanas y continúa demostrando el compromiso del BROU para mejorar la situación financiera de los trabajadores uruguayos.