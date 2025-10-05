Controles de policías por el Patrimonio: 60 vehículos intervenidos, 114 espirometrías realizadas y 32 multas aplicadas

Efectivos policiales realizaron las tareas de controles de tránsito y alcoholemia este fin de semana tras las medidas tomadas en protesta de los inspectores por el recorte de horas extras que anunció el intendente Mario Bergara.

Datos del Ministerio del Interior indicaron que entre el viernes y el sábado se llevaron adelante 60 controles vehiculares: 38 autos, dos camionetas y 20 motos.

En lo que respecta a las espirometrías, se realizaron un total de 114, y solo tres positivas fueron positivas.

Por último, sobre multas e infracciones, hasta el momento se contabilizaron 32.

