Efectivos policiales realizaron las tareas de controles de tránsito y alcoholemia este fin de semana tras las medidas tomadas en protesta de los inspectores por el recorte de horas extras que anunció el intendente Mario Bergara.
Controles de policías por el Patrimonio: 60 vehículos intervenidos, 114 espirometrías realizadas y 32 multas aplicadas
El Ministerio del Interior llevó adelante este fin de semana las tareas de control de tránsito y alcoholemia debido a las medidas tomadas por los inspectores en protesta por el recorte de horas extras.
Datos del Ministerio del Interior indicaron que entre el viernes y el sábado se llevaron adelante 60 controles vehiculares: 38 autos, dos camionetas y 20 motos.
En lo que respecta a las espirometrías, se realizaron un total de 114, y solo tres positivas fueron positivas.
Seguí leyendo
Policía desbarató banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer con requisitoria
Por último, sobre multas e infracciones, hasta el momento se contabilizaron 32.
Temas de la nota
Lo más visto
RIGE HASTA LA HORA 18:45
Meteorología volvió a emitir advertencia naranja y extendió la amarilla: ¿qué departamentos afectan?
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO
Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
CANELONES
"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA
Policía desbarató banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer con requisitoria
SAN CARLOS
Dejá tu comentario