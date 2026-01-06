Consejos de Salarios: cerró más del 93% de las mesas instaladas, informó la directora nacional de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ( MTSS ) finalizó el 2025 con más del 93% de las mesas instaladas en la ronda de los Consejos de Salarios cerradas.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, realizó un balance positivo de la negociación colectiva con el cierre de casi todas las mesas que se abrieron.

Hasta el momento, en ninguna de las instancias se tuvo que laudar por decreto del Poder Ejecutivo ante la falta de acuerdo. La mayoría ha sido por acuerdos tripartitos entre el gobierno, los sindicatos y las empresas.

Barros indicó que hubo un 60% de acuerdos tripartitos y casi 25% de acuerdos bipartitos con abstención del Poder Ejecutivo, mientras que en las restantes fueron por votación en algunos casos con las empresas y en otros con los sindicatos.

La directora nacional de Trabajo precisó que esta semana comienza a cerrarse el sector comercio, que esperaba por informes correspondientes a 2025 por parte de los supermercados. La industria láctea sigue sin cerrarse por las demoras en el inicio de las negociaciones y se retoma en la segunda quincena de enero el puerto.

EMPLEO

Barrios indicó que las cifras de empleo en 2025 fueron bastante estables. "Son cambios en el mundo del trabajo, empresas que cierran, pero otras oportunidades que se abren. Lo que hace que cuando pasamos raya, no hay una baja en el empleo, por lo menos por ahora", afirmó y apuntó a un récord en la cantidad de empleo.

La jerarca se refirió a la apuesta que lleva adelante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) respecto a la capacitación con Inefop y la reconversión laboral en el proceso de acompañamiento de cambios. Barrios se refirió a la reinserción laboral de los trabajadores de La Vienesa como el caso más exitoso, ya que ninguno requirió de prórroga en el seguro de paro.