Conocé los detalles de la ceremonia y el partido inaugural del Mundial de Catar 2022

El estadio comenzó a construirse en el año 2016 y se inauguró en el 2021. Allí se disputarán 9 partidos: Qatar vs Ecuador (Grupo A), Marruecos vs Croacia (Grupo F), Inglaterra vs Estados Unidos (Grupo B), España vs Alemania (Grupo E), Países Bajos vs Qatar, (Grupo A), Costa Rica vs Alemania (Grupo E). También se disputarán los cotejos de Octavos de final el día 4 de diciembre, los de Cuartos de final el día 10 de diciembre y la semifinal el día 14 de diciembre.

Este estadio está inspirado en una tienda beduina y conmemora el pasado, el presente y el futuro del país anfitrión. Simula los tradicionales campamentos qataríes. El nombre Al Bayt significa "la casa" en el idioma árabe. Tiene una capacidad para albergar a 60 mil espectadores sentados además de mil adicionales para la prensa. Cuenta con aire acondicionado, techo, un restaurante y un hotel 5 estrellas. En sus gradas predomina el color rojo, se construyó especialmente para este Mundial y se inauguró en el mes de junio del 2020.

En materia de selecciones, el equipo que dirige técnicamente Gustavo Alfaro, esperó el comienzo del Mundial entrenando en la sede deportiva del Al-Mesaimeer Sports Club. El argentino no podrá contar con el mediocampista Bryon Castillo y así lo explicó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol: "Ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se ve en la obligación de no incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que ha sido presentada a FIFA".

Por otra parte, para la selección local será su debut en los Mundiales. Su último título se registró en el año 2019 en Asia. Su entrenador es el español Félix Sánchez quien ganó la Copa Asiática.

Uno de los jugadores que se destaca en el plantel es Akram Afif. Fue el máximo goleador en el Copa Asiática con 9 goles, convirtiéndose en el jugador con más anotaciones en una sola edición. También es conocido por su capacidad goleadora y de asistencias en el torneo Qatar Stars League.

Con el comienzo del Mundial se inician los partidos por el Grupo A que tiene como protagonistas a Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.