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ATAQUE TIPO "AMOK"

Conmoción en Alemania: un vehículo embistió a una multitud a alta velocidad y hay al menos 2 muertos

Según las autoridades de Sajonia, todo apunta a un ataque de tipo “Amok”, es decir, un episodio de violencia impulsiva vinculado a un posible trastorno psicológico.

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Un vehículo ingresó a la zona peatonal comercial en el centro de Leipzig arrollando a las personas que se encontraban en esos momentos en la calle y causando la muerte de al menos 2 personas e hiriendo a otras 22, 3 de ellas de gravedad.

El conductor del coche es un alemán de 33 años que residía en la región.

Fue detenido por la Policía sin oponer resistencia mientras aún se encontraba en el interior del vehículo y se encuentra bajo custodia policial.

La Fiscalía se ha hecho cargo de la investigación por asesinato de al menos 2 personas.

Según las autoridades de Sajonia, todo apunta a un ataque de tipo “Amok”, es decir, un episodio de violencia impulsiva vinculado a un posible trastorno psicológico. No hay indicios de motivación política ni de la participación de otras personas.

El hecho generó conmoción en la ciudad y reabre el debate sobre la seguridad en espacios públicos en Alemania, tras varios ataques similares registrados en los últimos años.

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