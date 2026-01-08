Congreso de Intendentes trabaja para volver a asociar el pago de multas de tránsito a la patente de rodados

La morosidad por multas de tránsito es alta debido a los cambios dispuestos en el gobierno anterior que separó el pago de las infracciones de la patente de rodados.

"Esas cosas se van a corregir a nivel del Congreso de Intendentes. Ha sido ya coordinado", afirmó el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

La comisión del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) trabaja en la implementación de la disposición, promovida por el Congreso de Intendentes y aprobada en el Presupuesto Quinquenal, para modificar la normativa vigente.

"Este es un tema que pesa mucho en Montevideo, Canelones y Maldonado", aseguró. "Vamos a avanzar en esa dirección, transformar en recaudación lo que corresponde. Ahí puede haber un pequeño aumento de recaudación por la vía no de más impuestos sino por la vía de hacer una mejor fiscalización y la gestión de cobro de las cosas que los vecinos y las vecinas tienen que pagar", agregó.