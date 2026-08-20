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COMPRA DE RECURSOS

Congreso de Intendentes se reunió con Sinae para planificar la respuesta ante el fenómeno de El Niño

Actualmente, se está en el proceso de compra del equipamiento a utilizar por los Cecoed en el desplazamiento de las familias de sus hogares y luego para las etapas iniciales del retorno.

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El Congreso Nacional de Intendentes se reunió este jueves con el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, en el marco de la planificación estratégica para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en el país.

Palomeque indicó que la planificación se realiza en cada una de las áreas en base a siete ejes de trabajo. En este momento, el Sinae está en el proceso de compra a nivel nacional del equipamiento a utilizar, primero, en la etapa de desplazamiento de las familias de sus hogares por la crecida de cauces de agua y, luego, en las etapas iniciales del retorno. Las compras estarán destinadas a los Centros Coordinadores Departamentales de Emergencias (Cecoed).

Además, se trabaja en establecer un segundo centro logístico de acopio de asistencia en el centro del país, y la posibilidad de instalar otros dos centros temporales en otros puntos del territorio.

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Palomeque recordó que el gobierno uruguayo tiene disponibles dos préstamos contingentes por 750 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). "Todos los recursos del Estado se están disponiendo para lo que es la atención a esta emergencia", aseguró.

En tanto, el presidente del Congreso Nacional de Intendentes y jefe comunal de Florida, Carlos Enciso, destacó la coordinación con el Sinae y remarcó la necesidad de contar con recursos del gobierno nacional, además de los departamentales para atender la situación de los departamentos afectados por las inundaciones. Según el último relevamiento, hay seis departamentos con 1.740 personas evacuadas. Expresó gran preocupación por Treinta y Tres, donde hay 1.600 evacuados.

"Esto no es para meses siguientes, esto es hoy", afirmó Enciso. "Lo importante es tener claro que este tema ya arrancó y ya está hoy, en varios departamentos, pegando y muy fuerte", agregó. El intendente de Florida dimensionó el impacto de las inundaciones en los temas sanitarios, el estado de los caminos, la afectación en la economía productiva y la situación de las familias y sus hogares.

Enciso sostuvo que hay que prepararse "para un momento de una catástrofe de baja intensidad".

En Durazno, el río Yí se encuentra actualmente estable en los 8,30 metros y un total de 11 familias autoevacuadas. Entre ellas, hay 17 menores y 14 mayores de edad. Además, en el Centro de Integración Barrial (CIB) Las Higueras hay cuatro evacuados que son asistidos por el Cecoed. La cota de seguridad en la capital departamental es de 8,20 metros.

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