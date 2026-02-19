RECIBÍ EL NEWSLETTER
Congreso de Intendentes está de acuerdo en bajar el costo de las multas: "Resta analizar la manera de implementarlo", dijo su presidente

Nicolás Olivera dijo a Subrayado que es importante que los valores estén ajustados a lo que la gente pueda pagar, además que se busque esa multa sea pagable por lo que tienen que ajustarse a un ingreso medio.

El intendente de Paysandú y presidente del congreso, Nicolás Olivera, explicó a Subrayado que el acuerdo está y resta analizar la manera de implementarlo. "Cuáles son las multas que pensamos bajar, en qué términos", aclaró. Y agregó: "Todos estamos de acuerdo en bajar; nos hemos puesto de acuerdo en bajar el monto".

El jefe comunal sanducero dijo que para que nadie pague multas en este país, no se deben cometer infracciones.

"La multa tiene una razón de ser. Buscar la forma de cómo corregir conductas que no se ajustan a la norma. Cuando uno no se ajusta a la norma en términos de tránsito, cuando uno es imprudente a la hora de conducir, no solo pone en riesgo su vida si no que pone en riesgo la vida de los otros", señaló.

Para Olivera es importante que los valores estén ajustados a lo que la gente pueda pagar, además que se busque esa multa sea pagable por lo que tienen que ajustarse a un ingreso medio.

"Por poner una multa que quizás tiene un costo elevado, aquel que no la pueda pagar pierde la percepción para incurrir en otras multas", comentó.

Subrayado salió a la calle y entrevistó a conductores que opinaron que bajar las multas sería importante ya que son excesivas, mientras que otros dijeron que no están de acuerdo con la baja porque es una sanción para que la gente la cumpla.

