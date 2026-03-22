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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo cálido a caluroso con progresivo aumento de nubosidad, desmejora por el norte con tormentas y lluvias

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima será de 27° y la mínima de 18°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con mucha nubosidad.

La mañana comienza fresca a templada con progresivo aumento de nubosidad por la zona norte.

La tarde continuará cálida a calurosa con mucha nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias.

Foto: FocoUy.
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En el norte del país, la temperatura máxima llegará a los 31° y la mínima será de 18°.

En el sur y este, la máxima será de 29° y la mínima de 16°.

En el oeste del territorio, la máxima llegará a los 31°, mientras que la mínima descenderá hasta los 16°.

El lunes comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad generando lluvias y ocasionales tormentas.

La tarde seguirá con tiempo inestable persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura.

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