El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con mucha nubosidad.
Domingo cálido a caluroso con progresivo aumento de nubosidad, desmejora por el norte con tormentas y lluvias
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima será de 27° y la mínima de 18°.
La mañana comienza fresca a templada con progresivo aumento de nubosidad por la zona norte.
La tarde continuará cálida a calurosa con mucha nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias.
Inumet baja el nivel de riesgo y emite advertencia amarilla para algunas localidades
En el norte del país, la temperatura máxima llegará a los 31° y la mínima será de 18°.
En el sur y este, la máxima será de 29° y la mínima de 16°.
En el oeste del territorio, la máxima llegará a los 31°, mientras que la mínima descenderá hasta los 16°.
El lunes comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad generando lluvias y ocasionales tormentas.
La tarde seguirá con tiempo inestable persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura.
Dejá tu comentario