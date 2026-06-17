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MUNDIAL 2026 - GRUPO K

Congo le saca un empate 1-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo en debut mundialista

El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos. Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5' con otro cabezazo de Yoane Wissa, convirtiendo el primer tanto en un Mundial.

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Los Leopardos del Congo le arrancaron un 1-1 a la poderosa y millonaria Portugal de Cristiano Ronaldo, en el debut en el Mundial 2026 de ambas escuadras este miércoles en Houston, un duelo que desnudó las debilidades lusas y dejó a los africanos en estado de gracia.

El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos. Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5' con otro cabezazo de Yoane Wissa, convirtiendo el primer tanto que la República Democrática del Congo hace en un Mundial.

Los lusos deberán ahora medirse con Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston, mientras que RD Congo irá a Guadalajara para medirse con Colombia.

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FUENTE: AFP

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