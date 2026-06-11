RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME

Congelar óvulos: una tendencia en aumento; mujeres buscar burlar al reloj biológico a través de la ciencia

El procedimiento cuesta entre USD 5.000 y USD 6.000. "Lo que hacemos es como el inicio de una fecundación in vitro", explicó a Subrayado la ginecóloga y experta en reproducción humana, Virginia Chaquiriand.

óvulos-fecundación-in-vitro-
mano-bebé-

La ginecóloga y experta en reproducción humana, Virginia Chaquiriand, contó a Subrayado que la tendencia de congelar óvulos ha ido en aumento en los últimos años; el procedimiento cuesta entre USD 5.000 y USD 6.000.

"Lo que hacemos es como el inicio de una fecundación in vitro, la parte en que estimulamos el ovario para tratar de obtener varios óvulos en un mismo ciclo. Se dan inyectables en unos 9 a 14 días que hacen que, en vez de ovular uno solo que sería lo que normalmente hace una mujer en un ciclo espontáneo, tratar de tener más óvulos en ese mismo ciclo", explicó la médica.

Y agregó: "Y después en block quirúrgico con una sedación anestésica por vía vaginal se hace una punción con una aguja que va hasta el ovario a los folículos y aspira el líquido de cada uno de esos folículos; ahí cuando hay ovocitos vienen los óvulos que se miran en el laboratorio y, cuando están en el estadío de madurez que nosotros necesitamos, los congelan".

Chaquiriand señaló que si más adelante la paciente tiene dificultades para concebir el embarazo, se ponen esos óvulos con los espermatozoides de la pareja para intentar completar lo que sería la fecundación in vitro.

La experta comentó que si una mujer de 35 años guarda los óvulos y a los 40 quiere utilizarlos, lo que hizo fue una reserva de óvulos más jóvenes con mejor calidad y mejor chance.

"Hasta los 30 años es cuando la mujer tiene la mejor calidad de óvulos, el ideal para nosotros es que vinieran todas ahí; es después de los 35 que más se nota. Realmente, después de los 40, entre que tienen muy poquito y la calidad no es tan buena y que además, la supervivencia a la congelación tampoco es tan buena, ya no parece como demasiada buena inversión", explicó.

“Tranquilidad y paz mental”, así definió Valeria López a su decisión de congelar óvulos, lo hizo a los 36 años y después tuvo a su hija Sol.

"Me daba como miedo que pasara el tiempo y que cuando quisiera, ya no iba a poder por un tema biológico (...) si quiero ser mamá, está bueno que acuda a esto", comentó.

Valeria decidió apostar a esto y sintió que era quitarse un peso de encima. "Fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida", expresó.

TESTIMONIO ÓVULOS

Temas de la nota

Lo más visto

Pablo Lotito y Angelina Ferreira. Foto: archivo
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos
MARCHA POR RAMBLA PORTUARIA

Movilización de camioneros en Montevideo: "No a la guía o vamos a seguir parados", dicen los manifestantes
HABÍA SIDO DECLARADO INIMPUTABLE

Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños
FEDERACIÓN URUGUAYA DE LA SALUD

FUS presentará denuncia penal contra exsecretario general Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos
En josé pedro varela

"Presidente, ¿me hace el six seven?": el meme viral al que se sumó Orsi ante el pedido de un niño

Te puede interesar

ANEP aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe
TRAS LA POLÉMICA

ANEP aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe
Cambios en cúpula policial: No se trata de otra cosa que no sea reasignar y poner a los mejores en los lugares donde más se necesita, dijo Negro
MINISTERIO DEL INTERIOR

Cambios en cúpula policial: "No se trata de otra cosa que no sea reasignar y poner a los mejores en los lugares donde más se necesita", dijo Negro
Pablo Lotito y Angelina Ferreira. Foto: archivo
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos

Dejá tu comentario