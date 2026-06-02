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INTENDENCIA-AUF-PODER EJECUTIVO

Conformaron comisión encargada de coordinar preparativos para el Mundial 2030; no se descartan más partidos en Uruguay

La comisión está integrada por la Intendencia de Montevideo, el Poder Ejecutivo y la Asociación Uruguaya de Fútbol.

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Quedó conformada este martes la comisión encargada de coordinar y supervisar los preparativos para el Mundial 2030 en Uruguay.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo que se reunieron con el presidente Yamandú Orsi y pusieron sobre la mesa temas como obras y actividades vinculadas al estadio Centenario.

El representante del Poder Ejecutivo, Fernando Lorenzo, indicó que la idea es trabajar rápidamente ya que no sobra tiempo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, señaló que desde el mes de marzo del 2025 llevan adelante la gestión para que Uruguay y la región tengan más participación en el Mundial.

"Sudamérica presentó una idea en el seno del Consejo de la FIFA para que se amplíe por única vez, edición especial, la Copa del Mundo a 64 equipos para que sea la fiesta de los 100 años más inclusiva, más abarcativa para todas las confederaciones del mundo y eso permitiría tener más partidos. Si así fuera y se confirmara seguramente vamos a tener más partidos", comentó Alonso.

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