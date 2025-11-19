Confirman el procesamiento de Alberto Fernández y dictan embargo por más de 14.000 millones de pesos

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández y le dictó un embargo por más de 14.000 millones de pesos por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa Seguros, que, de esta manera, se encamina a juicio oral. La defensa anticipó que apelará la decisión ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema. También se confirmó para Fernández la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El expresidente está acusado de haber firmado un decreto por el cuál todos los ministerios y organismos del estado nacional tenían que contratar a Nación Seguros. Tras esa decisión, el broker Martínez Sosa y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de seguros, que representan más de 2.000 millones de pesos.

La ratificación del procesamiento también abarca al bróker Héctor Martínez Sosa, sindicado como el intermediador en la operatoria y marido de la secretaria privada del exmandatario nacional, María Cantero, quien también recibió un revés de la Justicia.

La defensa del exmandatario calificó a la resolución judicial como "inadmisible". En ese sentido, la defensa remarcó que "recurrirá la decisión para que sea revisada por la Cámara de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e inclusive, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto la resolución es arbitraria y violatoria de principios y garantías constitucionales".

Temas de la nota Alberto Fernández