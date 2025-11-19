RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARGENTINA

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández y dictan embargo por más de 14.000 millones de pesos

Es por la causa Seguros, donde se investiga al expresidente argentino por irregularidades en contrataciones de seguros estatales durante su mandato.

afp alberto fernandez vot

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández y le dictó un embargo por más de 14.000 millones de pesos por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa Seguros, que, de esta manera, se encamina a juicio oral. La defensa anticipó que apelará la decisión ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema. También se confirmó para Fernández la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El expresidente está acusado de haber firmado un decreto por el cuál todos los ministerios y organismos del estado nacional tenían que contratar a Nación Seguros. Tras esa decisión, el broker Martínez Sosa y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de seguros, que representan más de 2.000 millones de pesos.

La ratificación del procesamiento también abarca al bróker Héctor Martínez Sosa, sindicado como el intermediador en la operatoria y marido de la secretaria privada del exmandatario nacional, María Cantero, quien también recibió un revés de la Justicia.

justicia argentina ordeno el decomiso de bienes de cristina kirchner; un terreno y una veintena de inmuebles
Seguí leyendo

Justicia argentina ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner; un terreno y una veintena de inmuebles

La defensa del exmandatario calificó a la resolución judicial como "inadmisible".

En ese sentido, la defensa remarcó que "recurrirá la decisión para que sea revisada por la Cámara de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e inclusive, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto la resolución es arbitraria y violatoria de principios y garantías constitucionales".

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO

Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas. video
homicidio en el 40 semanas

Un adolescente de 17 años está detenido como sospechoso de homicidio; investigan si mató porque le robaron la bici
Orsi sobre Cardama: El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas video
GOBIERNO AMPLÍA DENUNCIA PENAL

Orsi sobre Cardama: "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"
Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos: la explicación de Orsi al atentado contra el INR video
cárceles en uruguay

"Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos": la explicación de Orsi al atentado contra el INR

Dejá tu comentario