Conductora perdió el dominio del auto y chocó contra un camión en ruta 39: murió en el lugar

Una mujer que conducía un auto en la ruta 39 perdió el dominio del vehículo, cruzó de senda, impactó contra un camión y murió en el lugar.

El hecho ocurrió en la ruta 39, a la altura del kilómetro 12, este miércoles a las 14:00 horas.

El conductor del camión resultó ileso. Investigan las causas que llevaron a que la conductora perdiera el control del auto.

Temas de la nota auto

ruta 39