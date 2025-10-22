RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Conductora perdió el dominio del auto y chocó contra un camión en ruta 39: murió en el lugar

El conductor del camión resultó ileso. Investigan las causas que llevaron a que la mujer perdiera el control del vehículo.

policia-patrullero-policia-maldonado-fachada-plaza

Una mujer que conducía un auto en la ruta 39 perdió el dominio del vehículo, cruzó de senda, impactó contra un camión y murió en el lugar.

El hecho ocurrió en la ruta 39, a la altura del kilómetro 12, este miércoles a las 14:00 horas.

El conductor del camión resultó ileso. Investigan las causas que llevaron a que la conductora perdiera el control del auto.

Foto: Guillermo Lorenzo
Seguí leyendo

Dispararon desde un auto y mataron a un hombre de 36 años que salía de su casa en Verdisol

Temas de la nota

Lo más visto

Franca Levin en X
YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas de Canelones
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana

Te puede interesar

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: Hay fuertes indicios por estafa o fraude con garantía video
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
Javier García sobre anuncio de Orsi: Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie
PATRULLAS OCEÁNICAS

Javier García sobre anuncio de Orsi: "Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie"
Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.
EL PADRE SE RECUPERA

Fue dado de alta el bebé baleado junto a su padre en un tiroteo en el barrio El Tobogán; hay un detenido

Dejá tu comentario