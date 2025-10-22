Una mujer que conducía un auto en la ruta 39 perdió el dominio del vehículo, cruzó de senda, impactó contra un camión y murió en el lugar.
Conductora perdió el dominio del auto y chocó contra un camión en ruta 39: murió en el lugar
El conductor del camión resultó ileso. Investigan las causas que llevaron a que la mujer perdiera el control del vehículo.
El hecho ocurrió en la ruta 39, a la altura del kilómetro 12, este miércoles a las 14:00 horas.
El conductor del camión resultó ileso. Investigan las causas que llevaron a que la conductora perdiera el control del auto.
Seguí leyendo
Dispararon desde un auto y mataron a un hombre de 36 años que salía de su casa en Verdisol
Lo más visto
YENI BLANCA ALONSO LEMA
Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
canelones
Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas de Canelones
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS
Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA
Dejá tu comentario