Una mujer despistó en ruta 5 y su auto terminó cayendo de un puente a la altura del kilómetro 27, en el departamento de Canelones.
Conductora despistó, rompió la baranda de un puente y volcó en ruta 5
Era la única ocupante del vehículo y según la información de Policía Caminera sus lesiones no revisten gravedad.
La mujer era la única ocupante, circulaba de sur a norte, y al despistar rompió la baranda de contención y volcó.
Fue trasladada con politraumatismo a un centro asistencial en Montevideo. La Policía Caminera informó que "en primera instancia no presentaría lesiones de gravedad".
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