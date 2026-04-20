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    KILÓMETRO 27, CANELONES

    Conductora despistó, rompió la baranda de un puente y volcó en ruta 5

    Era la única ocupante del vehículo y según la información de Policía Caminera sus lesiones no revisten gravedad.

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    Una mujer despistó en ruta 5 y su auto terminó cayendo de un puente a la altura del kilómetro 27, en el departamento de Canelones.

    La mujer era la única ocupante, circulaba de sur a norte, y al despistar rompió la baranda de contención y volcó.

    Fue trasladada con politraumatismo a un centro asistencial en Montevideo. La Policía Caminera informó que "en primera instancia no presentaría lesiones de gravedad".

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