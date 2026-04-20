Conductora despistó, rompió la baranda de un puente y volcó en ruta 5

Una mujer despistó en ruta 5 y su auto terminó cayendo de un puente a la altura del kilómetro 27, en el departamento de Canelones.

La mujer era la única ocupante, circulaba de sur a norte, y al despistar rompió la baranda de contención y volcó.

Fue trasladada con politraumatismo a un centro asistencial en Montevideo. La Policía Caminera informó que "en primera instancia no presentaría lesiones de gravedad".