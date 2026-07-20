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5 AÑOS Y 11 MESES DE CÁRCEL

Condenaron a un recluso que mató a otro en la cárcel de Santiago Vázquez

El crimen ocurrió el 17 de junio. Varios reclusos llamaron a otro para pelear y uno lo apuñaló, causándole la muerte, informó Fiscalía.

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Un recluso fue condenado este lunes por el homicidio de otro en la cárcel de Santiago Vázquez.

La condena, a cinco años y 11 meses de prisión, se logró este lunes, tras un proceso abreviado.

El crimen ocurrió el 17 de junio. Ese día, un grupo de reclusos fue a la celda de otro y lo invitó a pelear. Al salir de esta, uno del grupo lo hirió "con una lanza a la altura del pecho" y lo mató, informó la Fiscalía General de la Nación.

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