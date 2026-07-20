Un recluso fue condenado este lunes por el homicidio de otro en la cárcel de Santiago Vázquez.
Condenaron a un recluso que mató a otro en la cárcel de Santiago Vázquez
El crimen ocurrió el 17 de junio. Varios reclusos llamaron a otro para pelear y uno lo apuñaló, causándole la muerte, informó Fiscalía.
La condena, a cinco años y 11 meses de prisión, se logró este lunes, tras un proceso abreviado.
El crimen ocurrió el 17 de junio. Ese día, un grupo de reclusos fue a la celda de otro y lo invitó a pelear. Al salir de esta, uno del grupo lo hirió "con una lanza a la altura del pecho" y lo mató, informó la Fiscalía General de la Nación.
Seguí leyendo
Delincuentes en moto rapiñaron a policía mediante amenaza con arma de fuego; fueron detenidos en el Marconi
Temas de la nota
Lo más visto
BARRIO LOS BULEVARES
"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre que fue víctima colateral de un doble homicidio el sábado
SIGUE EL MAL TIEMPO
Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
montevideo
Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre
policía fuera de peligro
Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo
investigación de homicidio
Dejá tu comentario