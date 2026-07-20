Condenaron a un recluso que mató a otro en la cárcel de Santiago Vázquez

Un recluso fue condenado este lunes por el homicidio de otro en la cárcel de Santiago Vázquez .

El crimen ocurrió el 17 de junio. Ese día, un grupo de reclusos fue a la celda de otro y lo invitó a pelear. Al salir de esta, uno del grupo lo hirió "con una lanza a la altura del pecho" y lo mató, informó la Fiscalía General de la Nación.