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LE ROBARON LA MOTO

Delincuentes en moto rapiñaron a policía mediante amenaza con arma de fuego; fueron detenidos en el Marconi

Los individuos fueron ubicados por efectivos de Grupo PADO y detenidos luego de intentar esconderse en los techos. Uno es menor de edad; ambos están a disposición de la Justicia.

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Delincuentes en moto rapiñaron a una funcionaria policial este lunes de noche.

La mujer salía de trabajar cuando fue abordada por los individuos armados que le exigieron el birrodado.

El Grupo de Intervención Rápida de PADO llegó al barrio Marconi utilizando el GPS que tenía la moto de la policía, y encontró al vehículo en un depósito, detuvo a dos personas e incautó el arma de fuego utilizada en la rapiña.

Accidente tras persecución policial. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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Persecución policial terminó con un accidente entre un patrullero y una moto en la rambla portuaria

Uno de los detenidos es menor de edad. Ambos se encuentran a disposición de Fiscalía.

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