Delincuentes en moto rapiñaron a policía mediante amenaza con arma de fuego; fueron detenidos en el Marconi

Delincuentes en moto rapiñaron a una funcionaria policial este lunes de noche.

La mujer salía de trabajar cuando fue abordada por los individuos armados que le exigieron el birrodado.

El Grupo de Intervención Rápida de PADO llegó al barrio Marconi utilizando el GPS que tenía la moto de la policía, y encontró al vehículo en un depósito, detuvo a dos personas e incautó el arma de fuego utilizada en la rapiña.

Uno de los detenidos es menor de edad. Ambos se encuentran a disposición de Fiscalía. #AHORA | Delincuentes en moto rapiñaron a una funcionaria policial. Le exigieron su moto y se la robaron. Grupo PADO encontró la moto en el Marconi. Hay dos detenidos, uno es menor de edad. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/wAb5laAqdm — Subrayado (@Subrayado) July 21, 2026

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