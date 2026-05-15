Un joven de 22 años fue condenado por daños en un sitio de videovigilancia del Ministerio del Interior en Lavalleja y por el robo de la estatua de una virgen desde el patio de una casa en la ciudad de Minas. Todo ocurrió en la misma zona.
Condenaron a un joven por daños en un centro de manejo de cámaras de videovigilancia de la Jefatura de Lavalleja
La condena también fue por el robo de una estatua de la virgen que estaba en el patio de una casa cercana al centro de cámaras.
El sitio que dañó es donde la Jefatura de Lavalleja maneja las cámaras a nivel departamental.
De acuerdo a la información brindada por la Jefatura de Policía de Lavalleja, el hombre estaba requerido y fue detenido cuando efectivos lo vieron transitando por inmediaciones de avenida de las Instrucciones y ruta 8. Fue condenado un delito de daño contra la propiedad mueble de una dependencia policial en reiteración real con un delito de violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto. La pena es de 14 meses de cárcel.
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