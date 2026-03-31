La Policía de Florida, junto con la Fiscalía Departamental de 1° Turno, investigó a un hombre de 55 años por libramiento de cheques sin fondos por un total de $214 mil.
Condenaron a un hombre por emitir cheques sin fondos por más de $200.000 en Florida
Tiene 55 años y fue condenado por tres delitos. Deberá cumplir 14 meses de libertad a prueba.
La denuncia había sido presentada el 21 de abril del año pasado. Tras la investigación, el caso fue llevado al Juzgado Letrado de Florida de 4° Turno.
En audiencia, el juez lo condenó como autor de tres delitos de libramiento de cheques sin fondos en reiteración real. La pena es de 14 meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba, con medidas dispuestas por la Justicia.
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