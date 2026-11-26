La Policía detuvo a un hombre que baleó a otro y cerró una boca de venta de drogas en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado.

El hombre que baleó a otro en las piernas, fue detenido en la boca y condenado a dos años y seis meses de prisión por los delitos de suministro de drogas, tenencia de arma no autorizada y disparos de arma de fuego.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo a Subrayado que al agresor se le incautó droga fraccionada, dinero en efectivo, una balanza, un revólver calibre 38 y otros objetos vinculados a la investigación.

El caso que ocurrió el pasado lunes 23 de noviembre en las inmediaciones de las calles Rincón y 4 de Octubre, fue llevado adelante por el grupo de investigaciones de zona operacional III y Fiscalía.