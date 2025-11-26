Condenaron a los responsables de matar y enterrar a un hombre en el living de una casa; cumplirán 10 y 7 años de prisión

Dos personas fueron condenadas por el asesinato de un joven ocurrido en el departamento de Rivera ; el cuerpo fue encontrado enterrado en el living debajo de un ropero de una vivienda.

La fiscal de Homicidios, Alejandra Domínguez, dijo a Subrayado que uno de ellos fue condenado en calidad de autor por un delito de homicidio y deberá cumplir la pena de 10 años de prisión . El segundo hombre fue condenado a siete años de penitenciaría.

El fallecido fue identificado, tenía 22 años y no había denuncia de que se encontrara ausente. La fiscal comentó que la vivienda donde fue encontrado era utilizada por muchas personas para consumo de sustancias estupefacientes.

El caso

El cuerpo fue hallado enterrado en el living de una casa de la calle Aparicio Saravia, en el barrio Laguna en la zona oeste de la capital departamental, próximo a la hora 10 de este martes.

Personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Rivera llegó hasta la vivienda con el dato de que un joven de 22 años, podría estar enterrado en el lugar.

Los efectivos allanaron el inmueble y encontraron el cuerpo enterrado en el living de la casa; databa de varios días, de acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado.

En el lugar se hizo presente el jefe de Policía de Rivera, Germán Suárez, la fiscal de 3º turno Alejandra Domínguez, personal de Policía Científica y de Bomberos, quienes procedieron al retiro del cuerpo y a trabajar en la escena del hallazgo, así como médico forense.