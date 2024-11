Condenaron a los autores del crimen de Alejandro Novo, asesinado en 2009: "Tarda, pero llega", dijo su madre

Graciela dijo a Subrayado que fue una noticia inesperada ya que hacía mucho tiempo que no tenían novedades sobre el caso. "Cuando recibimos la llamada del abogado, con mi esposo no sabíamos qué hacer. Mucho dolor porque el dolor no se va, lo podés amortiguar, guardar dentro de un lugarcito dentro de tu corazón, pero lo vas a tener", manifestó.

Para la fundadora de la organización, se cierra un círculo y que expresó que todo lo que bregaron para que la Justicia actuara, se dio y esto da esperanzas a otras personas. "Tarda, pero llega. Nada nos revive a Alejandro, nada nos trae de vuelta a él, ni a Mónica con lo que le pasó, pero hay que seguir viviendo, hay que mirar para adelante", expresó. Y añadió: "Lo podrán haber llevado físicamente, pero solo físicamente, de otra índole no lo llevaron a Alejandro".

Su tarea continúa siendo en cárceles, asegura que es necesario e importante trabajar con los niños desde "las panzas de las mamás, estoy convencida de eso y de que hay que hacer un muy buen trabajo en cárceles. Hay que enseñarles lo que es la palabra dignidad".