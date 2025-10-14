RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGAN A ABOGADA

Condenaron a las dos enfermeras que intentaron comprar un bebé recién nacido en Artigas

En un juicio por acuerdo abreviado, las trabajadoras de la salud deberán cumplir penas de 4 y 23 meses de libertad a prueba por apropiación de niños, niñas o adolescentes. Deberán usar tobillera electrónica.

POLICÍA--ARTIGAS--JEFATURA

La Justicia de Artigas condenó este martes a las dos enfermeras que habían sido imputadas en junio por el delito de apropiación de niños, niñas o adolescentes tras intentar comprar a un bebé recién nacido.

A fines de mayo, trabajadoras sociales de INAU detectaron en una mujer embarazada de 5 meses a la que le realizaban seguimiento que una de las funcionarias de la salud le propuso una retribución económica a cambio de su hijo cuando naciera.

El caso fue denunciado y la Policía realizó la investigación del hecho. Se logró establecer que una de las enfermeras trabajaba en un centro de salud de ASSE y la otra, de nacionalidad brasileña, que se desempeñaba en una mutualista de Artigas. Una abogada, hija de la enfermera uruguaya, también fue indagada.

En un juicio por acuerdo abreviado, las trabajadoras de la salud fueron condenadas. La brasileña deberá cumplir una pena de 23 meses de libertad a prueba como autora de tres delitos de apropiación de niños, niñas o adolescentes para la adopción. Como medida cautelar, arresto domiciliario nocturno por tres meses y realizar tareas comunitarias por seis meses. En tanto, la enfermera uruguaya deberá cumplir 4 meses de libertad a prueba. Ambas deberán usar tobillera electrónica.

La investigación continúa con respecto a la abogada.

