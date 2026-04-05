Condenaron al autor del robo al ómnibus de Lucas Sugo; cumplirá régimen de libertad a prueba

Condenaron al hombre de 45 años que robó en el ómnibus del cantante Lucas Sugo el pasado viernes.

El individuo fue condenado como autor responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones; la pena de 8 meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba total.

En la madrugada del pasado 3 de abril, la Policía tomó conocimiento de un hurto cometido en el interior de un vehículo estacionado en la zona de Aquiles Lanza y San José, de donde fueron sustraídos equipos electrónicos y otros efectos de un artista.

A partir de la denuncia y del análisis de cámaras de videovigilancia, personal del área de investigaciones de la Zona Operacional I pudo establecer la vinculación de un auto que había sido utilizado para el traslado de los objetos robados.

El vehículo fue ubicado en la zona de Cerro Largo y Germán Barbato. Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 45 años, sin antecedentes, a quien se le incautaron los elementos, además de municiones, sustancia amarillenta y el vehículo.

La investigación permitió recuperar dos computadoras MacBook Air, un bajo, una interfaz Focusrite 18i20 y un auto Hyundai HB20.