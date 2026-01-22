Condenaron a 6 años y 3 meses de prisión a los rapiñeros del club canábico de Villa Muñoz

Fueron condenados este jueves, mediante proceso abreviado, los dos hombres detenidos por la rapiña a un club canábico , ocurrida en la zona de Villa Muñoz , el pasado 10 de enero.

Ambos fueron condenados en calidad de autores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir agravada en concurso fuera de la reiteración, con un delito de rapiña especialmente agravada en régimen de reiteración real con un delito de suministro de sustancia estupefaciente.

Cumplirán la pena de 6 años y 3 meses de penitenciaría.

Seguí leyendo Motociclista de 16 años murió tras chocar con un auto detenido en un semáforo; su acompañante sufrió politraumatismos

Además, la Justicia ordenó el decomiso de la sustancia, armas blancas y dinero incautados en los operativos.

La investigación de los hechos continúa.

El caso

Los delincuentes se llevaron 7 kilos de marihuana y 20 mil pesos.

Según indicaron fuentes policiales a Subrayado eran cuatro y uno de ellos tenía un cuchillo con el que amenazó a los trabajadores.

El local tiene cámaras de seguridad donde se ve a un empleado conversando con una persona que simulaba ser un cliente, pero el cliente se convirtió en ladrón en cuestión de segundos porque fue hasta la puerta y la abrió y allí aparecieron otros tres ladrones que ingresaron de forma muy violenta al lugar.

Tras algunos minutos dentro del local los delincuentes huyeron con unos 20 mil pesos y 7 kilos de marihuana.

Los individuos fueron detenidos el 21 de enero. La Policía realizó allanamientos en Montevideo, Paso de los Toros y Tacuarembó.

Los detenidos tienen 31 años y otros dos 21. Falta ubicar a una cuarta persona que ya fue identificada.