CRIMEN DE 2024

Condenaron a 18 años de cárcel al homicida de Pablo Ponce, el relator de fútbol asesinado en Tacuarembó

El crimen ocurrió el 31 de agosto de 2024 en un bar de la capital departamental, donde trabajaba la víctima, que fue atacada con un fierro mientras dormía. El asesino fue detenido en un ómnibus mientras huía a Montevideo.

condenado-crimen-pablo-ponce

La Justicia de Tacuarembó condenó a 18 años de cárcel al homicida de Pablo Ponce, el relator de fútbol que trabajaba en un bar de la capital departamental y fue asesinado el 31 de agosto de 2024.

La fiscal Angela Böhnke indicó que la condena fue por un delito de homicidio muy especialmente agravado. El crimen ocurrió cuando el imputado necesitaba dinero para viajar a Montevideo y resolvió robar la recaudación del bar en el que trabajaba la víctima.

En horas de la mañana, el joven se trasladó en moto hasta el lugar, ingresó al local con un fierro, golpeó varias veces en la cabeza a Ponce, que en ese momento dormía boca abajo, y se llevó la riñonera con el dinero del bar, unos 33.000 pesos.

Tras el robo, el homicida embarcó en un ómnibus interdepartamental con destino a Montevideo y fue detenido en plena ruta 5, cuando el coche circulaba a la altura de Paso de los Toros. El joven tenía manchas de sangre en su ropa.

