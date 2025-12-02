Condenan al Estado a pagar 12,4 millones de pesos a un hombre que estuvo siete años preso por crimen que no cometió

El juez en lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez De las Heras, dictaminó la obligación del Estado uruguayo a pagarle la suma de 12.420.593,90 pesos actualizada a setiembre de 2025 por el caso de Ricardo De la Fuente Recuero, un hombre que estuvo siete años en prisión por el asesinato de su expareja, crimen del que fue absuelto.

En mayo de 2009, De la Fuente fue procesado con prisión por el homicidio de Laura Karina Busquet, con quien mantenía una relación. El asesinato de la joven que tenía 17 años había ocurrido en agosto de 2008. El homicidio fue a golpes y en ese momento un médico forense dijo que, según los estudios, las heridas que tenía coincidían con la forma de los anillos de su pareja.

En 2016, el hombre obtuvo la libertad por gracia en la visita anual de la Suprema Corte de Justicia, y en julio de 2019, la Justicia dictó la sentencia absolutoria. La Fiscalía anunció en su momento que apelaría a la absolución, pero lo hizo fuera de fecha. Lo recurrió, pasó por el Tribunal de Apelaciones y en 2020 quedó firme la absolución.

Tras su liberación, De la Fuente resolvió demandar al Poder Judicial y al Estado uruguayo por 85 millones de pesos por los siete años que estuvo en prisión. La Justicia estableció en primera instancia un pago de 16.435.353,01 pesos, en base al lucro cesante por salarios y propinas no percibidas por el lapso establecido en la sentencia de condena, pero el Poder Judicial contravino la base de cálculo de las propinas y el monto se redujo. De la Fuente tenía un local comercial y trabajaba en una cadena de hoteles de Maldonado.

