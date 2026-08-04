Un hombre de 32 años fue condenado por extorsionar a otro de 69, al que exigía dinero bajo la amenaza de difundir en redes sociales y entre sus familiares videos íntimos que había registrado de ambos, pero sin el consentimiento de la víctima.
Condenado por extorsionar a un hombre de 69 años, al que pedía dinero a cambio de no difundir videos íntimos
La condena fue a cuatro años y un mes de cárcel por reiterados delitos de extorsión. La víctima sacó un préstamo y entregó 20.000 pesos al hombre de 32 años.
La condena de cuatro años y un mes de cárcel por reiterados delitos de extorsión, fue obtenida el 12 de junio por la fiscal de San José de 2º turno, Serrana Corsino, y difundida este martes por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación fiscal determinó que la víctima sacó un préstamo y entregó 20.000 pesos al extorsionador. Luego, le siguió exigiendo más dinero por Whatsapp y en encuentros personales, donde le advirtió que si no accedía iba a publicar el material íntimo o presentaría denuncias falsas en su contra.
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