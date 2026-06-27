Condenado por abuso sexual especialmente agravado irá a prisión por dos años y cinco meses

Una mujer denunció por abuso sexual a un hombre allegado a su familia, por haber abusado de una menor de edad. La denuncia fue presentada en enero del 2025 en la Comisaria Especializada en Violencia Doméstica y de Género (CEVDG) de Maldonado.

Según relató la denunciante, los abusos ocurrían desde hace tiempo, ya que el autor aprovechaba su vínculo cercano con la familia de la víctima para cometer los abusos.

Tras la investigación correspondiente, el hombre fue condenado como autor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados a la pena de dos años y cinco meses de penitenciaría. También fue condenando a la reparación patrimonial a la victima al pago del monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado o en su defecto a doce salarios mínimos nacionales.

También se impuso la suspensión del ejercicio de la Patria Potestad e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas por el plazo de 10 años.