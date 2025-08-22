Condenada la dueña de un residencial por retener a un hombre de 84 años y forzarlo a pedir un préstamo

La dueña de un residencial para adultos mayores de la ciudad de Canelones fue condenada por la Justicia tras comprobarse que mantenía ingresado en el hogar a un hombre de 84 años en contra de su voluntad.

El caso fue denunciado en mayo y alertaba sobre un hombre que había sido llevado al residencial a la fuerza por un familiar desde su casa en Santa Rosa.

La investigación policial determinó que la propietaria del hogar, una mujer de 42 años, había intentado que el hombre solicitara un préstamo para el que no tenía interés, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

La mujer fue detenida y condenada por violencia doméstica agravada y abuso de inferioridad psicológica de incapaces, este último delito en grado de tentativa. Se le impuso una pena de diez meses de libertad a prueba.

