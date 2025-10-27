Conaprole ganó el premio en los "IDF Dairy Innovation Awards 2025"

De izquierda a derecha: Gabriel Oleggini, Gerente de Productores de Conaprole; Participante en ceremonia de premiación; Ana Echenique, Gerenta de Calidad, Innovación y Sustentabilidad de Conaprole; Juan Javier Parra, integrante del Directorio de Conaprole; Gastón Pescetto, Gerente de Exportaciones de Conaprole.

Conaprole, la Cooperativa uruguaya, principal empresa láctea de LATAM, fue reconocida con el premio mayor en la categoría “Innovation in Environmental Sustainability in Farming” en los IDF Dairy Innovation Awards 2025 por su proyecto “Tambo Sustentable”. IDF es la Federación Internacional de Lácteos, organización de referencia a nivel mundial.

El galardón destaca el fuerte compromiso de Conaprole con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia productiva en el sector lácteo uruguayo. Participaron en las distintas categorías 130 proyectos de 23 países.

Para Conaprole, la sostenibilidad es mucho más que un objetivo; es una parte esencial de su misión y visión, y se encuentra en el corazón de la cultura y estrategia. La cooperativa alinea sus esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Hoja de ruta 2030).

Seguí leyendo Con su expansión y la apertura de su tienda online, JYSK reafirma su compromiso de acercar el diseño escandinavo a los hogares de todo el país

Entre los hitos de Conaprole cabe destacar que casi el 80% de la energía que utilizan en los sitios industriales provienen de fuentes renovables. La huella de carbono actual es de 0,88 kg de dióxido de carbono por kg de leche corregida por grasa y proteína. Al mismo tiempo, la empresa trabaja para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante iniciativas que promuevan la captura de dióxido de carbono y mejoren la eficiencia productiva.

Conaprole promueve el desarrollo competitivo y sostenible desde una perspectiva económica, ambiental y humana para el sector lácteo.