Con su expansión y la apertura de su tienda online, JYSK reafirma su compromiso de acercar el diseño escandinavo a los hogares de todo el país

La cadena danesa de muebles y artículos para el hogar JYSK, reconocida internacionalmente por su propuesta de diseño escandinavo accesible, continúa fortaleciendo su presencia en Uruguay y anuncia la apertura de dos nuevas tiendas en 2026: una en Tres Cruces Shopping, en Montevideo, y otra en Car One Punta del Este.

La compañía ya tuvo un éxito contundente en marzo de este año con la apertura de su primera tienda en Car One Center, en Canelones, donde superó ampliamente las expectativas de ventas y afluencia de público. Este resultado confirmó el gran interés de los uruguayos por la marca, con una filosofía centrada en el concepto de “Scandinavian Sleeping & Living”, que invita a disfrutar de un estilo de vida práctico, cómodo y accesible.

Tras ese desempeño, JYSK apuesta ahora a extender su presencia a Tres Cruces Shopping, como parte de la nueva etapa de expansión del centro comercial, y a Car One Punta del Este, acompañando el desarrollo de este espacio que se proyecta como un nuevo polo de compras, servicios y entretenimiento en la zona este.

“Uruguay se ha consolidado como un mercado clave para JYSK en Sudamérica. La gran recepción que tuvimos en Car One Center nos confirma que los consumidores locales valoran nuestra propuesta, y con estas nuevas aperturas buscamos estar aún más cerca de ellos”, señaló el CEO de Jysk para Uruguay Pablo Barcelona.

Con estas nuevas aperturas y el lanzamiento de su tienda online que permite comprar desde cualquier punto del país, JYSK refuerza su objetivo de ser la opción preferida en decoración y equipamiento del hogar en Uruguay. Su propuesta incluye una amplia gama de productos para cada espacio de la casa: decoración, ropa de cama, duvets y almohadas, muebles de interior, muebles de jardín y textiles para el hogar, siempre con el sello del diseño escandinavo.

A nivel global, JYSK cuenta con más de 3.500 tiendas en 50 países y emplea a 31.000 colaboradores, consolidándose como una de las cadenas más relevantes del sector hogar en Europa y el mundo.