Con show de Mbappé y Olise, Francia goleó 3-0 a Suecia y pasó a octavos del Mundial

Con un nuevo show de Kylian Mbappé y Michael Olise, Francia goleó 3-0 a Suecia este martes en East Rutherford y clasificó a octavos de final del Mundial de 2026.

Los Bleus de Didier Deschamps sumaron su cuarta victoria al hilo en Norteamérica con el tercer doblete de Mbappé (45', 74') y una diana de Bradley Barcola (53') en el MetLife Stadium.

Gran candidata a la corona, que se entregará el 19 de julio en el mismo recinto a las afueras de Nueva York, Francia buscará el pase a cuartos el sábado en Filadelfia ante Paraguay, envalentonada tras eliminar a Alemania.

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Con el tanto que derrumbó la resistencia de los escandinavos, entrenados por el británico Graham Potter, Mbappé igualó a Lionel Messi (6 dianas) como el máximo artillero en Norteamérica.

En una carrera goleadora sin tregua, el astro del Real Madrid además está ahora a apenas una anotación de alcanzar al capitán de la Albiceleste (19) como goleador histórico de la máxima cita del fútbol.

El festejo frente a los suecos le permitió desplazar al alemán Miroslav Klose (16 goles), ya retirado del balompié, al tercer puesto de la tabla de cañoneros de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

Al culminar una asociación entre Ousmane Dembélé y Olise, máximo asistidor de la Copa con cinco pases de gol, Mbappé abrió la cuenta y además dio pie, junto a sus compañeros, a un momento emotivo en el MetLife Stadium.

Tras el 1-0, el plantel en pleno corrió a abrazar al entrenador Didier Deschamps, cuya madre falleció la semana pasada en Francia.

Alineaciones:

Francia: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 75), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne (Theo Hernandez 78) - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembéle (Désiré Doué 75), Michael Olise (Ryan Cherki 85), Bradley Barcola - Kylian Mbappé (cap) (Jean-Philippe Mateta 85). DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson (Benjamin Nygren 82), Victor Lindelöf (cap), Gabriel Gudmundsson - Lucas Bergvall (Besfort Zeneli 66), Anthony Elanga, Yasin Abbas Ayari (Mattias Svanberg 82), Elliot Stroud (Taha Abdi Ali 66) - Viktor Gyökeres, Alexander Isak (Gustaf Nilsson 90). DT: Graham Potter.