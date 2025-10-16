RECIBÍ EL NEWSLETTER
Con la presencia de la presidenta interina Carolina Cosse, el Hospital de Clínicas inauguró salas de salud mental

El director del centro de salud, Álvaro Villar, dijo que los acompañantes tendrán la posibilidad de bañarse, comer y estar en un ambiente pensando en la familia. Son 10 camas y salas de dos camas o de una por baño.

salas-clínicas-asse

Con la presencia de la presidenta en ejercicio Carolina Cosse quedaron inauguradas nuevas salas de salud mental en el Hospital de Clínicas. Son 10 camas y salas de dos camas o de una por baño con la posibilidad de aislamiento para los pacientes que lo necesitan.

El director de dicho centro de salud, Álvaro Villar, dijo que se trata de instalaciones para pacientes de ASSE y que las mismas permiten avanzar en la equidad.

"Creemos que todos los pacientes de nuestro país tienen el derecho a atenderse en salas así. Hoy hay que estar pensando en las bacterias multiresistentes, en la necesidad de que algunos pacientes tengan que estar aislados, ya sea por infecciones respiratorias, por complicaciones infecciosas en sus enfermedades, entonces hoy el máximo nivel en seguridad de atención se logra en salas de este tipo que además, tienen que estar centradas en las necesidades del paciente".

Villar señaló que el 30% de los pacientes que asisten al Clínicas provienen de los hospitales de ASSE del interior del país, por lo que con estas nuevas salas los acompañantes van a poder bañarse, comer y estar en un ambiente pensando en la familia.

"Esto fue gracias a lo que se votó en el Parlamento, los cuatro millones que se dieron para obras del Hospital de Clínicas".

Centro TUMO proyecta apertura en Uruguay para 2026: brindará educación digital gratuita a adolescentes

