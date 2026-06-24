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GRUPO C

Con goles de Vinícius y el debut de Neymar, Brasil eliminó a Escocia y avanzó a dieciseisavos del Mundial

Brasil jugará el lunes en Houston por los dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.

AFP

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Brasil validó este miércoles su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo C al golear 3-0 a Escocia en Miami, en un partido en el que debutó el astro Neymar en el torneo.

Con siete puntos, la Canarinha termina líder de la llave con las mismas unidades que Marruecos, ganador de Haití (4-2), pero con mejor diferencia de goles (6 contra 3).

Dos goles de Vinicius Júnior (7', 45+3') y el restante de Matheus Cunha (60') le dieron la victoria a la Canarinha en el Hard Rock Stadium.

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Brasil jugará el lunes en Houston por los dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.

Escocia, por su parte, acabó en tercer lugar del Grupo C con tres unidades y deberá esperar a la definición de las otras series para saber si pasa a la segunda ronda como uno de los ocho mejores terceros.

Brasil no tuvo que esforzarse mucho para dominar a una Escocia voluntariosa, pero culpable de errores graves en la zaga y sin soluciones en ataque.

Los de Carlo Ancelotti se entregaron al tridente ofensivo formado por Vinícius, Cunha y el joven Rayan, peligrosos con la pelota e intensos en la presión.

A ellos se sumó el buen desempeño del centrocampista Bruno Guimaraes, autor de dos asistencias.

Con el 3-0 en el bolsillo, a la afición auriverde sólo le quedaba un deseo por cumplir y Ancelotti se lo concedió en el minuto 76. Un rugido en las gradas anticipó lo que estaba pasando: Neymar, el astro que se había perdido el inicio del Mundial por lesión, estaba a punto de sustituir a Cunha.

El 10 no alcanzó a hacer mucho, sólo un tiro sin peligro, pero a nadie le importó. Con él en la cancha, la fiesta brasileña era completa.

Alineaciones:

Escocia: Gunn - Patterson (Ralston, 82), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46) - Doak (Christie, 82), Ferguson - McTominay, McGinn (Curtis, 90+1), McLean - Shankland (Adams, 90+1) DT: Steve Clarke.

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas (Alex Sandro, 82) - Bruno Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 66), Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, 66) - Rayan (Endrick, 82), Matheus Cunha (Neymar, 76), Vinícius Júnior DT: Carlo Ancelotti.

FUENTE: AFP.

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