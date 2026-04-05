Con goles de Messi y Suárez, Inter Miami empata en el estreno de su nuevo estadio

El Inter Miami de Lionel Messi no tuvo el debut soñado en su nueva casa y este sábado empató 2-2 frente a Austin FC, el primer partido que acogió el Nu Stadium, que se hizo oír con los goles de La Pulga y del uruguayo Luis Suárez .

Messi, titular en su partido 95 con Las Garzas, anotó el primer gol de Inter Miami en el nuevo estadio al minuto 10 con un soberbio remate de cabeza a servicio del jamaiquino, Ian Fray.

"El primer tiempo no estuvimos bien", mencionó el entrenador Javier Mascherano. "No tuvimos intensidad y en este tipo de partidos cuando 2regalas la primera parte se te complica".

Seguí leyendo Vuelta Ciclista del Uruguay: Pablo Bonilla es el campeón de la tradicional carrera

"El segundo tiempo el equipo cambió claramente, ellos se pusieron en ventaja pero el equipo lo intentó y los cambios entraron muy bien".

Austin, dirigido por el español Nico Estévez, aprovechó sus dos ocasiones más claras al minuto seis con un remate de cabeza de Guilherme Biro y al minuto 53 en una contra del canadiense, Jayden Nelson.

A siete minutos del final y en una ocasión de balón detenido, el mexicano Germán Berterame remató desviado de cabeza directo al segundo palo donde libre de marca apareció Suárez para decretar el 2-2 definitivo.

Nu Stadium, una casa propia para el fútbol floridano

Aunque Inter Miami no entró a la liga norteamericana (MLS) hasta la temporada 2020, el sueño de tener un estadio propio nació el 5 de febrero del 2014, cuando el comisionado Don Garber le otorgó la plaza al exseleccionado inglés.

"Es espectacular", comentó Garber a un grupo selecto de medios en Nu Stadium. "Siento que es un estadio que puede competir con cualquiera en el mundo, estoy muy orgulloso".

"Esto no pasa sin David (Beckham) o Jorge (Mas), quienes nunca se dieron por vencidos y no aceptaron el no como respuesta", añadió.

La construcción de un estadio específico para fútbol en Miami se convirtió en un requisito fundamental.

Superando una serie de obstáculos políticos dentro de la ciudad y con el respaldo del cubano-americano Jorge Mas, el sueño se materializó con la apertura de una instalación con capacidad para 26.700 aficionados en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Miami.

"En nombre de la familia Mas y Beckham, quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino", dijo Mas. "Este es el inicio de muchas celebraciones que tendremos juntos".

"Le demostraremos al mundo que soñando todo es posible", agregó el empresario de la construcción al finalizar la ceremonia en las afueras del principal acceso del estadio.

Una nueva era para el fútbol en Miami

El recinto cuenta con un marco imponente. En el interior, la gradería Lionel Messi se ha convertido en el principal atractivo de un complejo cuyo valor estimado ronda los 350 millones de dólares, y que en el futuro incluirá un hotel, un centro comercial, un parque de recreación y hasta un anfiteatro para 5.000 personas.

Nu Stadium, ubicado al interior de Miami Freedom Park, es el primer gran paso de un proyecto que pretende revitalizar el fútbol en Miami, un reencuentro entre el deporte rey y la ciudad del sol que data de 30 años desde la fundación del desaparecido Miami Fusion.

"Vengo desde Maryland", dijo Martha Granados, una madre de familia que estaba en un viaje de vacaciones y aprovechó para ser parte de esta historia. "Soy aficionada de Messi y era un momento que no me podía perder".

La jornada estuvo marcada por una serie de advertencias de autoridades locales y hasta aerolíneas, que han recomendado a los aficionados llegar con varias horas de antelación para sobreponerse al tráfico y todas las contingencias de visitar el estadio por primera vez.

Sin embargo, los aficionados llegaron a las cercanías de Nu Stadium desde tempranas horas de la tarde y no reportaron mayores inconvenientes para ingresar al estacionamiento.

La concurrida ceremonia contó con la presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales. El club recibió en las últimas semanas más de 500 solicitudes, viéndose obligado a abrir una sección especial dentro de la tribuna para atender las necesidades de los periodistas.

Además del encuentro ante Austin FC, la jornada incluye otros eventos especiales como la entonación del himno nacional por parte del cantante puertorriqueño Marc Anthony, y la presentación del ganador del Grammy DJ, Cedric Gervais, en una fiesta post partido.

FUENTE: AFP