Con gol de Matías Arezo, Peñarol derrotó a Racing y es líder de la Tabla Anual

Con gol de Matías Arezo, Peñarol venció a Racing por la novena fecha del Torneo Clausura. El Cepillo Franco González le dio el pase a Arezo para que convirtiera el gol agónico, a los 89'.

El equipo de Diego Aguirre lleva seis partidos consecutivos sin conocer la derrota y necesitaba una nueva victoria para continuar alejándose del equipo de Cristian Chambian en la Tabla Anual. Al momento Peñarol tiene 62 y Racing 54.

Peñarol llegó al máximo escenario del fútbol uruguayo tras haber empatado 1-1 ante Montevideo City Torque por el partido pendiente de la primera fecha,

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Los dirigidos por Diego Aguirre quedaron segundos en la Tabla del Clausura con 19 unidades, mientras que Racing quedó séptimo con 13.

El DT no pudo contar con Franco Romero, Maximiliano Olivera ni Abel Hernández, quienes salieron sentidos en el encuentro ante el Ciudadano. Tampoco estuvieron a la orden Luis Angulo, Gonzalo Gelini y Eduardo Darias.

El encuentro que se disputó en el estadio Centenario estuvo arbitrado por Esteban Ostojich y en el VAR estuvo Jonathan Fuentes.