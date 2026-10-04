RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORNEO CLAUSURA

Con gol de Matías Arezo, Peñarol derrotó a Racing y es líder de la Tabla Anual

El equipo de Diego Aguirre lleva 6 partidos sin conocer la derrota y sumó 62 puntos en la Tabla Anual.

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

peñarol-vs-racing-centenario-domingo
Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Con gol de Matías Arezo, Peñarol venció a Racing por la novena fecha del Torneo Clausura. El Cepillo Franco González le dio el pase a Arezo para que convirtiera el gol agónico, a los 89'.

El equipo de Diego Aguirre lleva seis partidos consecutivos sin conocer la derrota y necesitaba una nueva victoria para continuar alejándose del equipo de Cristian Chambian en la Tabla Anual. Al momento Peñarol tiene 62 y Racing 54.

Peñarol llegó al máximo escenario del fútbol uruguayo tras haber empatado 1-1 ante Montevideo City Torque por el partido pendiente de la primera fecha,

dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en penarol y otro en colon
Seguí leyendo

Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón

Los dirigidos por Diego Aguirre quedaron segundos en la Tabla del Clausura con 19 unidades, mientras que Racing quedó séptimo con 13.

El DT no pudo contar con Franco Romero, Maximiliano Olivera ni Abel Hernández, quienes salieron sentidos en el encuentro ante el Ciudadano. Tampoco estuvieron a la orden Luis Angulo, Gonzalo Gelini y Eduardo Darias.

El encuentro que se disputó en el estadio Centenario estuvo arbitrado por Esteban Ostojich y en el VAR estuvo Jonathan Fuentes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"LOS PUGLIA"

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
TRASLADADO A CAPITÁN TULA

Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
INVESTIGAN MUERTE DUDOSA

Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete
PROVENIENTE DE LAS BERMUDAS

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido

Te puede interesar

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española video
"LOS PUGLIA"

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete video
INVESTIGAN MUERTE DUDOSA

Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete
AFP
A SEGUNDA VUELTA

Brasil irá a balotaje: Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,27% y Lula el 44,88%

Dejá tu comentario