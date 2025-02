Con el 63% de los votos volvió Luca a Gran Hermano: las primeras reacciones en la casa

Abrazos, sonrisas, preguntas.

"Me siento incómoda", le confesó Martina a Lourdes, un rato después y a solas. No pudo continuar hablando porque ingresaron Brian y Luca al dormitorio.

En otra parte de la casa, Santiago y Chiara también hablaron del regreso de Luca.

"Para mí lo mejor que podría pasar es que Martu se enganche con Luqui a full", dijo el uruguayo, a quien en los últimos días lo han mostrado más cerca de la joven, pero que ha demostrado tener un juego centrado en la estrategia desde un principio.

"Yo estaba en plan dejar fluir, no estoy en plan enganchado. Era un tema que también me distraía. Lo único que sí quiero, es que si no se engancha con Luqui, no transmitirle algo que yo no siento", aclaró.

Por su parte Claudio vio el ingreso de Luca con buenos ojos para su propia estadía en la casa.

"Me cambió el ánimo", dijo y coincidió Juan Pablo.