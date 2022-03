Comunicado de prensa de Business Wire: Teledyne FLIR

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005269/es/

En enero, actores no estatales de Yemen utilizaron sistemas aéreos no tripulados para lanzar ataques mortales en los Emiratos Árabes Unidos que destruyeron tres vehículos de recarga y dañaron el aeropuerto internacional de Abu Dabi. Otros incidentes con drones en la región del Golfo Pérsico incluyen un ataque en el centro de procesamiento de petróleo más grande del mundo en Arabia Saudita en 2019.

El informe, "The Big Problem with Small Drones (and How to Address It)" (El gran problema de los drones pequeños [y cómo abordarlos]), examina cómo los gobiernos en todo el mundo enfrentan una necesidad creciente de soluciones flexibles, adaptadas y asequibles contra los sUAS (C-sUAS). Muestra la estrategia C-sUAS actual, identifica desafíos clave y describe las capacidades fundamentales que los gobiernos deberían considerar.

"No hay 'soluciones milagrosas' cuando se trata de contrarrestar los grandes riesgos que presentan los drones armados en las manos de malos actores", indicó el Dr. David Cullin, vicepresidente y director general de Soluciones no tripuladas e integradas en Teledyne FLIR Defense. "Lo que aprendimos es que los gobiernos deben abordar una gran cantidad de beneficios combinados para optimizar la preparación de la defensa cuando se enfrentan a ataques de UAS.

"Las naciones gastan millones de dólares en soluciones comerciales antidrones para enfrentar los riesgos inmediatos que esas amenazas representan. Pero deben resolver el problema de una manera inteligente desde un punto de vista tecnológico y de costos. Nuestro nuevo informe ofrece información valiosa del equipo de expertos", agrega Cullin.

Las principales conclusiones son las siguientes:

-- Los actores estatales y no estatales cada vez emplean más drones militares y para consumidores y atacan al personal, a distintos centros e infraestructura clave.

-- Las soluciones antidrones deben ser rentables, aprovechar las tecnologías existentes mediante las arquitecturas electrónicas comunes e interfaces estándares para garantizar la integración rápida de actualizaciones de hardware y software.

-- Las soluciones deben ser en módulos, interoperables y de multidominio, deben transportarse con facilidad y ser capaces de detectar las hordas de drones.

-- Las C-sUAS modernas deben ser capaces de operar en entornos de conflicto donde la habilidad para encontrar, seguir, dirigir y evaluar las amenazas puede desbaratarse por las capacidades de guerra electrónica de adversarios pares.

-- Los sistemas actuales y futuros de C-sUAS deben ser flexibles a la hora de emplear contramedidas destructivas (cinéticas) y no destructivas (no cinéticas), y de esa manera permitirles operar desde cualquier lugar del mundo según las restricciones locales y las reglas de compromiso.

Como el informe concluye "La amenaza de pequeños drones en las manos equivocadas promete ser significativa para los que toman las decisiones a nivel gubernamental y militar, ya que defienden las unidades de despliegue preventivo, aeropuertos, redes eléctricas y otra infraestructura clave. Solo el despliegue de soluciones c-sUAS desarrolladas, flexibles y rentables proporcionarán los niveles que se necesitan para proteger ante esta amenaza que evoluciona de manera constante".

