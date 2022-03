Comunicado de prensa de Business Wire: Radisys

Noticias destacadas

-- Las redes celulares privadas siguen ganando impulso ya que cada vez más empresas notan las claras ventajas de implementar sus propias redes 4G o 5G para respaldar los casos de uso específico que exigen los más altos niveles de conectividad inalámbrica determinista. Las redes 5G privadas brindan, de manera única, a las organizaciones miles de beneficios en comparación con las alternativas inalámbricas, lo que incluye un mayor control de acceso de usuarios, confidencialidad de datos, desempeño de la red y calidad de los niveles de servicio. Todos los tipos de tráfico dentro de una red privada se procesan a nivel local para garantizar la seguridad y la privacidad de datos más altas y la latencia más baja para las aplicaciones de la empresa, un aspecto vital para mejorar la productividad empresarial.

-- La 5G LAN de extremo a extremo de Celona proporciona una solución inalámbrica privada totalmente integrada que se creó exclusivamente para el uso empresarial. Con eso, las empresas pueden abordar de una mejor manera las nuevas necesidades de conectividad de la próxima generación de aplicaciones de AI e impulsadas por la informática de borde. La solución 5G LAN de Celona se ofrece como un servicio del tipo suscripción con todos los componentes de hardware y software optimizados para una integración perfecta de celulares inalámbricos con infraestructuras TI de empresas existentes.

-- El software 5G Connect RAN con las unidades distribuidas y centrales (Central Unit/Distributed Unit, CU/DU) y compatible con la versión 16 con 3GPP del líder de la industria, Radisys, tiene la flexibilidad de las divisiones funcionales Opt-2 y Opt-6 y el soporte de una o varias portadoras con anchos de banda que van de 10 MHz a 100 MHz para configuraciones de ranuras TDD es más adecuado para implementaciones de espectro compartido. Un SoC ARM optimiza el software de Radisys con la opción de implementar en la nube y proporcionar un conjunto de numerosas características que permiten un plazo de comercialización más rápido para Celona.

Puneet Shetty, vicepresidente de Gestión de Productos de Celona, afirmó:"Para aprovechar al máximo los beneficios de las redes 5G privadas, las empresas necesitan acceso al software directamente en la nube, que se integra con facilidad en su estructura TI actual. El software 5G RAN gNB CU/DU de Radisys nos permitió desarrollar con rapidez una solución lista para usar única con LTE/5G LAN que les permite a las empresas implementar y tener sus propias redes móviles privadas mientras operan con ellas con rapidez".

Munish Chhabra, vicepresidente y director general de software y servicios de movilidad de Radisys, señaló:"El software RAN galardonado de Radisys ayuda a Celona a acelerar el plazo de comercialización 5G LAN y nos complace asociarnos con Celona para proporcionar una solución completa para las implementaciones de redes privadas. El software Connect RAN de Radisys es integral para habilitar redes privadas que respaldan una latencia ultrabaja, una alta disponibilidad de redes, un dispositivo con capacidades de alta densidad para los servicios 5G empresariales".

Acerca de Radisys

Radisys, un líder mundial de soluciones de telecomunicaciones abiertas, permite a los proveedores de servicios impulsar la revolución con nuevos modelos comerciales de arquitectura abierta. Las innovadoras soluciones tecnológicas desagregadas y virtualizadas de Radisys se basan en las arquitecturas y los estándares de referencia abiertos, combinados con el software y el hardware abiertos para impulsar la transformación empresarial del sector de telecomunicaciones, mientras que su organización de servicios de categoría mundial ofrece la experiencia en integración de sistemas necesaria para superar los complejos desafíos de implementación de los proveedores de comunicaciones y contenido. Para obtener más información, visite www.Radisys.com.

Acerca de Celona

Celona, la compañía de 5G empresarial, se concentra en acelerar la adopción de aplicaciones clave para el negocio en las empresas inalámbricas y en ayudar a las organizaciones a implementar una nueva generación de iniciativas empresariales digitales. Aprovechar las ventajas de opciones compartidas en un espectro dinámico, tal como CBRS en los Estados Unidos, la arquitectura Celona sin bordes se diseña para automatizar la adopción de la tecnología celular inalámbrica 5G por parte de las organizaciones empresariales y sus asociados tecnológicos. Para obtener más información, visite celona.io y siga a Celona en Twitter @celonaio.

Radisys® es una marca comercial registrada de Radisys. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

