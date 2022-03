Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005757/es/

Liderada por la superestrella pop Dua Lipa, PUMA ha invitado a sus embajadoras deportivas para que hablen de sus valores y de las cosas que les permitieron avanzar en sus respectivas disciplinas, sus claves para el éxito, los obstáculos que han enfrentado y lo que han aprendido por el camino.

Además de Dua Lipa, participarán numerosas atletas de PUMA, como las estrellas de la WNBA Skylar Diggins-Smith y Breanna Stewart, la golfista Tisha Alyn, las futbolistas Nikita Parris, Ingrid Engen y Fridolina Rolfö, la saltadora de triple Patricia Marmona, la pilota de la W Series Naomi Schiff y la skater Isadora Pacheco.

Dice la estrella de la WNBA Skylar Diggins: "Para mí, She Moves Us es como una comunidad. La veo como una plataforma para inspirar, educar, empoderar y animar a las mujeres, enaltecerlas, celebrarlas, visibilizarlas. Y tanto nuestro estilo de vida como el deporte, la cultura y los valores están imbricadas en todas esas cosas".

"She Moves Us" quiere empoderar a niñas y mujeres jóvenes a través de historias compartidas y esfuerzos conjuntos para afectar los derechos de niñas y mujeres a escala global. Está inspirada en Dua Lipa, estrella de pop y embajadora de PUMA, quien afirmó lo siguiente: "Compartir historias de éxito forma parte del cambio de narrativa, especialmente en ámbitos como los deportes y el entretenimiento, que han tendido a amplificar los logros de los hombres. Las mujeres ya están teniendo éxito en todos los sectores, y celebrar sus logros es tan excitante como inspirador. También sirve para dar ánimo a quienes buscan que el cielo sea su límite. ¡Ahora demostrémosle al mundo de lo que somos capaces!".

PUMA posee una oferta de productos inclusiva que está dirigida a las niñas y las mujeres en el mundo de los deportes. Esto incluye ropa interior para el periodo menstrual, ropa deportiva discreta, productos para maternidad y otras opciones específicas orientadas al rendimiento que están diseñadas específicamente para mujeres. PUMA apoya a todas las atletas para que logren el máximo desempeño, y trabaja junto con organizaciones y socios asumiendo el compromiso de derribar las barreras que impiden que las niñas participen en distintos deportes. Un ejemplo de este tipo de socio es Women Win, una organización que empodera a niñas y mujeres de todo el mundo a través de los deportes.

Para ver el video de She Moves Us, haga clic aquí: https://youtu.be/g33Cde7j04c

PUMAPUMA es una de las marcas deportivas líderes a nivel mundial, y se dedica a diseñar, desarrollar, vender y comercializar calzado, vestimenta y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha impulsado hacia adelante sin pausas el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de estilo de vida inspirados en deportes y rendimiento en categorías como fútbol, running y entrenamiento, básquet, golf y deportes de motor. Colabora con reconocidos diseñadores y marcas para que la influencia del deporte penetre en la moda y la cultura callejera. The PUMA Group posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a 16 000 personas en todo el mundo y tiene sus oficinas centrales en Herzogenaurach, Alemania.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005757/es/

Contacto

Contacto para medios de comunicación: Gudrun Cämmerer Jefa del equipo de RR. PP. global gudrun.caemmerer@puma.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.