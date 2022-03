Comunicado de prensa de Business Wire: PPRO

La plataforma basada en la nube de Alpha Fintech permite la integración perfecta de productos y servicios de pagos digitales, desde el procesamiento de pagos y la gestión de comerciantes hasta la gestión de riesgos, la prevención de fraudes y el análisis de datos.

La empresa centrada en APAC ha desempeñado un papel fundamental en la aceleración del crecimiento de los bancos, las empresas de tecnología financiera y los proveedores de servicios de pago, incluidos BNZ de Nueva Zelanda y la superaplicación Grab del sudeste asiático.

Al agregar la plataforma de Alpha a su infraestructura, PPRO ahora está preparado para ofrecer una capa de orquestación de enchufar y utilizar (plug-and-play) que permitirá a sus clientes integrar productos y servicios más rápido y a escala. Los clientes pueden esperar flujos de pago más globales, la capacidad de integrar aplicaciones de terceros, capacidades de riesgo y cumplimiento más sólidas y conocimientos de datos más profundos.

PPRO también dará la bienvenida a los 90 expertos en tecnología de pago de Alpha a sus filas, con sede principalmente en Australia y Argentina, así como en EE. UU. y Singapur. Su incorporación impulsa las redes regionales y la presencia de PPRO y promueve su misión de convertirse en una potencia mundial de pagos.

Hablando sobre el acuerdo, el director ejecutivo de PPRO, Simon Black, indicó: "La adquisición de Alpha Fintech fortalece nuestra posición como líder mundial en tecnología de pagos y socio de infraestructura confiable para proveedores de servicios de pago, empresas, bancos y empresas de tecnología financiera".

"Los pagos globales están evolucionando más rápido que nunca. Junto con Alpha, brindamos la infraestructura central que las organizaciones necesitarán para desarrollar y expandir su plataforma de pago", continuó.

Oliver Rajic, director ejecutivo de Alpha Fintech, también dio la bienvenida al acuerdo y dijo: "Queremos sacudir y democratizar los pagos. Dado el alcance global, la reputación y la posición de PPRO, son el socio perfecto para ayudarnos a hacer eso. Estamos muy emocionados de colaborar con Simon y el equipo para crear soluciones llave en mano de extremo a extremo que cubran todos los aspectos de los pagos digitales".

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022. Financial Technology Partners (FT Partners) actuó como asesor financiero y Noerr como asesor legal de PPRO en la transacción. Morrison & Foerster actuó como asesor legal de Alpha Fintech.

Acerca de PPRO

PPRO es una empresa de tecnología financiera que globaliza las plataformas de pago para empresas, lo que les permite ofrecer más opciones en el proceso de pago e impulsar las ventas transfronterizas. Los proveedores de servicios de pago, las empresas y los bancos que se ejecutan en la infraestructura de PPRO pueden lanzar métodos de pago más rápido, optimizar las conversiones de pago y reducir las complejidades de administrar múltiples flujos de fondos. Citi, PayPal y Stripe son solo algunos de los nombres que dependen de PPRO para expandir sus plataformas más allá de las fronteras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

