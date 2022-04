Comunicado de prensa de Business Wire: MYPINPAD

Así, los clientes se beneficiarán de una mayor escala, un mayor número de productos y la certeza de un apoyo permanente a medida que el sector avanza hacia el próximo Estándar de Pagos Móviles con tecnología COTS (MPoC) del PCI Security Standards Council. La operación convierte a MYPINPAD en el principal proveedor mundial en el mercado de aceptación de pagos por móvil, en plena expansión. La entidad combinada espera duplicar su presencia actual en APAC, LATAM y EMEA y apuntar a Norteamérica en 2022 y años sucesivos.

Richard Forlee, director ejecutivo de MYPINPAD, señaló: "Estamos encantados de trabajar con SmartPesa en este momento. Su equipo experimentado y sus sólidas capacidades de producto complementarán el actual conjunto de soluciones de pago con certificación PCI de MYPINPAD. Al combinar nuestros dos negocios se acelerará el crecimiento, se obtendrán economías de escala y nos posicionaremos mejor para atender a nuestra base de clientes en todo el mundo".

Barry Levett, fundador y presidente ejecutivo de SmartPesa, declaró: "Estamos muy entusiasmados con el futuro de nuestras empresas. MYPINPAD es el principal proveedor de soluciones de aceptación de pagos mediante dispositivos móviles, respaldado por un equipo de expertos. Juntos podremos desarrollar soluciones de pagos móviles nuevas e innovadoras para clientes y comerciantes a gran escala".

Acerca de MYPINPAD:

MYPINPAD es líder mundial en soluciones de aceptación de pagos seguros y autenticación personal mediante teléfonos inteligentes y tabletas. Nuestra tecnología propia y patentada a nivel mundial asegura y protege la introducción de información sensible en pantallas táctiles con lo que se crea un entorno de confianza. Las soluciones innovadoras de MYPINPAD eliminan la necesidad de hardware especializado, de modo que se reducen los costos y la complejidad, se promueve una rápida adopción y se aprovechan las capacidades de conexión de los dispositivos inteligentes.

Acerca de SmartPesa:

SmartPesa desarrolla soluciones de pago y servicios bancarios para comerciantes y bancos de todo el mundo, y se encarga de la tecnología para que ellos no tengan que hacerlo. Mediante una aplicación móvil intuitiva o un terminal de tarjeta, los comerciantes disfrutan de una herramienta sencilla y centralizada para aceptar pagos inteligentes multicanal en línea y sin conexión, acceso instantáneo al historial de transacciones y conciliaciones automatizadas. La solución denominada "banca de agencia de última milla" de SmartPesa impulsa la inclusión financiera al ampliar la red bancaria a las zonas rurales de forma rápida y sin complicaciones. SmartPesa es una empresa de exalumnos de Mastercard Start Path.

-----------------------------------------fin--------------------------------------

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005025/es/

Contacto

Katie Lloyd info@mypinpad.com 029 2067 4437

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.