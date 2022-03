Comunicado de prensa de Business Wire: Megaport Limited

Brinksma aporta más de 20 años de experiencia en las industrias de TI empresarial, telecomunicaciones, servicios financieros y cadena de bloques (blockchain). Más recientemente, Brinksma fue cofundador y director de Tecnología de InnovoEdge, que fue adquirida por Megaport en 2021. Antes de unirse a Megaport, Jim ocupó cargos de liderazgo tecnológico en Ciena BluePlanet y en Goldman Sachs. También sirvió más de siete años en la Marina de los Estados Unidos y tiene un doctorado de la Universidad de Maryland.

"Estamos entusiasmados de traer la profunda experiencia tecnológica y el liderazgo de Jim a las organizaciones de ingeniería y tecnología global de Megaport", afirmó Vincent English, director ejecutivo de Megaport."Jim fue parte integral del desarrollo y lanzamiento de Megaport ONE, nuestra plataforma SaaS de marca blanca y multiinquilino que permite el descubrimiento y el aprovisionamiento de servicios a través de la plataforma líder de red como servicio de Megaport. Esperamos que Jim traiga su considerable conocimiento de la nube, las aplicaciones y las redes y su historial de innovación a Megaport y a nuestra industria".

"Estoy encantado de dar el siguiente paso con Megaport en nuestro viaje como líder establecido e innovador en el mercado de NaaS", afirmó Brinksma. "Megaport ha revolucionado la forma en que las empresas se conectan y estoy emocionado de continuar trabajando con nuestros equipos globales para desarrollar soluciones que transformarán aún más la forma en que las empresas usan la nube y transformarán fundamentalmente sus arquitecturas de TI".

Con sede en Nueva Jersey, EE. UU., Brinksma informará en inglés.

Acerca de Megaport

Megaport es un proveedor líder de soluciones de red como servicio (NaaS). La red definida por software (Software Defined Network, SDN) global de la compañía ayuda a las empresas a conectar rápidamente sus redes a servicios a través de un portal fácil de usar y nuestra interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) abierta. Megaport ofrece capacidades de conexión de redes ágiles que reducen los costos operativos y aumenta la velocidad de salida al mercado en comparación con las soluciones de conexión de redes tradicionales. Megaport está asociada con los principales proveedores de servicio de nube del mundo, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, así como con los operadores de centros de datos, integradores de sistemas y proveedores de servicios administrados más grandes del mundo. Megaport es una compañía certificada por ISO/IEC 27001.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220308006002/es/

Contacto

Eric Troyer, director de Comercialización de Megaport Tel.: +61 7 3088 7400 media@megaport.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.