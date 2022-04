Comunicado de prensa de Business Wire: Kyriba

"Los líderes de TI y finanzas corporativas de hoy exigen conectividad en tiempo real para integrar rápidamente los datos financieros, para mejorar los resultados comerciales", dijo Felix Grevy, director de conectividad y APIs abierta de Kyriba. "Las APIs de Kyriba son los conectores ERP más avanzados del mercado actual, con cada API completamente certificada para ayudar a los CFOs y CIOs a eliminar el fraude, mitigar el riesgo y optimizar la liquidez empresarial".

Las APIs de Kyriba ERP se integran profundamente y están certificadas por los ERPs empresariales (incluidos Oracle EBS, Oracle Fusion, Oracle NetSuite, SAP ECC 6.0, SAP S4/Hana, Microsoft Dynamics 365) y más. Los conectores API ERP de Kyriba brindan beneficios significativos e inmediatos:

-- Gestión de liquidez: integraciones listas para usar con los flujos de trabajo de Kyriba, incluidos pronósticos de efectivo, pagos, detección de fraudes, reconciliación contable, contabilidad de cobertura, gestión de riesgos de divisas y financiamiento del capital de trabajo

-- Resiliencia, continuidad del negocio: mejore el tiempo de generación de valor, reduciendo la conectividad ERP-banco y tesorería de semanas a días, con mayor seguridad, agilidad y confiabilidad de integración

-- Portal para desarrolladores y mercado de aplicaciones: la conectividad y el aprovisionamiento de autoservicio también están disponibles para los clientes de ERP y los socios de implementación a través del portal para desarrolladores de Kyriba, incluidos los componentes y la documentación de integración del ERP.

"Nuestros clientes invierten continuamente en la transformación digital, aprovechando las características innovadoras del App Marketplace de Kyriba para cumplir con las sanciones de manera más eficiente, verificar cuentas bancarias, operar con criptomonedas y NFT, y aumentar el rendimiento de los saldos de efectivo inactivos. Los CFOs y sus contrapartes CIOs reconocen que las API son el camino hacia la innovación, el crecimiento y la optimización de la liquidez", dijo Grevy.

A principios de 2022, Kyriba anunció que abrió su plataforma de aplicaciones a los desarrolladores con acceso a su red de pagos de 15 billones de dólares y, desde entonces, ha ampliado el portal para desarrolladores con nuevas aplicaciones de autoservicio y un App Marketplace. Desde entonces, el portal ganó la Mejor Solución de Tesorería de Banca Abierta (Open Banking) de la revista Global Finance.

Acerca de Kyriba:

Kyriba empodera a los directores financieros, tesoreros y sus contrapartes de TI para transformar las soluciones de tesorería, pagos, capital de trabajo y conectividad para activar la liquidez como un vehículo dinámico en tiempo real para el crecimiento y la creación de valor. Kyriba es una plataforma SaaS segura y escalable que aprovecha la inteligencia artificial, automatiza los flujos de trabajo de pagos y permite que miles de corporaciones multinacionales y bancos maximicen el crecimiento, protejan contra pérdidas por fraude y riesgo financiero y reduzcan los costos operativos. Con más de 2000 clientes en todo el mundo, incluido el 25 % de las empresas Fortune 500 y Eurostoxx 50, Kyriba gestiona más de 1300 millones de transacciones bancarias al año y 250 millones de pagos por un valor total de 15 billones de dólares al año.

Kyriba tiene su sede en San Diego y oficinas en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.kyriba.com.

