Comunicado de prensa de Business Wire: Kymeta

La demostración, realizada por el Instituto Fraunhofer para Circuitos Integrados IIS, organización líder de investigación aplicada, se llevó a cabo en la sede de Kymeta, en conjunto con Intelsat, para ayudar a desarrollar la tecnología de comunicación por satélite 5G para la movilidad.

"Nuestra participación en estas primeras pruebas para el desarrollo de estándares 5G por satélite es un paso importante en la próxima generación de conectividad y hacia dónde se dirige el 5G", manifestó Ryan Stevenson, Ph.D., vicepresidente y jefe científico de Kymeta. "Al alojar estas formas de onda 5G en el terminal Kymeta? u8, nuestra tecnología continúa ampliando los límites de lo que es posible".

"Como defensor de los estándares 5G, Intelsat tiene un papel esencial en el lanzamiento de 17 de los estándares de redes no terrestres 3GPP", indicó Bruno Fromont, director de Tecnología de Intelsat. "Validar la viabilidad de las comunicaciones móviles 5G a través de redes satelitales, junto con Kymeta y Fraunhofer IIS, es un hito importante en el reconocimiento de nuestra visión futura de un ecosistema de extremo a extremo para una red 5G unificada definida por software a escala mundial".

"Los servicios 5G habilitados por satélite tienen el potencial de proporcionar conectividad a todo el mundo", expresó Thomas Heyn, gerente de grupo del Instituto Fraunhofer para Circuitos Integrados IIS. "El Fraunhofer IIS se centra en el desarrollo y la creación de prototipos de tecnologías que son vitales para el futuro, como las redes no terrestres 5G, actualmente estandarizadas en 3GPP. Nuestro equipo se complace en asociarse con Kymeta e Intelsat para crear desarrollos revolucionarios en este proceso de innovación".

Esta asociación entre los líderes clave de la industria y la demostración exitosa valida aún más la capacidad de aprovechar sin problemas la conectividad híbrida en redes celulares terrestres y satelitales para desarrollar soluciones que satisfagan la abrumadora demanda de las comunicaciones en movimiento.

Acerca de Kymeta

Kymeta libera el potencial de la conectividad satelital de banda ancha, combinada con redes celulares, para satisfacer la gran demanda de comunicaciones en constante cambio y la globalización de la telefonía móvil. Lepton Global Solutions, una compañía de Kymeta, alberga las soluciones de conectividad satelital de la empresa y ofrece al mercado soluciones conjuntas únicas, integrales y listas para usar basadas en las mejores tecnologías y servicios de su clase personalizados y centrados en el consumidor que cumplen y superan los requisitos de la misión del cliente. Estas soluciones, en conjunto con la antena satelital de panel plano de la empresa, la primera de su tipo, y los servicios Kymeta Connect? brindan una conectividad móvil revolucionaria en redes celulares­satelitales híbridas y satelitales a clientes de todo el mundo. Con el respaldo de patentes y licencias internacionales y de los Estados Unidos, la terminal de Kymeta responde a la necesidad de sistemas de comunicación livianos, delgados y de alto rendimiento que no requieran componentes mecánicos para dirigirse a un satélite. Kymeta facilita la conexión para cualquier vehículo, embarcación o plataforma fija.

Kymeta es una compañía privada con sede en Redmond, Washington.

Para obtener más información, visite kymetacorp.com.

Acerca de Intelsat

Como arquitectos fundamentales de la tecnología satelital, Intelsat opera la red de telecomunicaciones satelital más confiable del mundo. Aplicamos nuestra experiencia incomparable y nuestro alcance global para conectar personas, empresas y comunidades, sin importar cuán difícil sea el desafío. Intelsat está construyendo el futuro de las comunicaciones globales con la primera red 5G híbrida, de múltiples órbitas, definida por software del mundo, diseñada para una cobertura simple, fluida y segura para que nuestros clientes usen en el momento y el lugar que más la necesitan. Siga al líder en conectividad global e "Imagine Here" ("Imagine aquí"), con nosotros, en Intelsat.com.

