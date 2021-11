Comunicado de prensa de Business Wire: Fontainebleau Development, LLC

"Estamos agradecidos de tener la oportunidad de terminar lo que comenzamos y finalmente presentar la icónica marca Fontainebleau en uno de los destinos hoteleros más grandes del mundo", opino el presidente y director ejecutivo de desarrollo de Fontainebleau, Jeffrey Soffer. "Hemos sido extremadamente selectivos cuando se trata de expandir nuestra marca. Las Vegas siempre ha sido nuestra opción número uno.

"El edificio está en perfecto estado, y ya hemos comenzado la construcción. Estamos emocionados de hacer realidad este sueño."

Fontainebleau Development y su socio Koch Real Estate Investments (Inversiones de Bienes Raíces Koch) adquirieron la propiedad en 2777 S. Las Vegas Blvr. en febrero de 2021. El proyecto está completo en un 75 por ciento y, una vez inaugurado, Fontainebleau Development será el único operador hotelero de Fontainebleau Las Vegas.

"Nuestro objetivo en Koch Real Estate Investments es asociarnos con los mejores equipos de administración que tienen el impulso y la visión para brindar soluciones únicas a cada comunidad en la que tenemos presencia, y lo hemos logrado aquí con el equipo de Fontainebleau Development", explica Jake Francis, presidente de Koch Real Estate Investments. "Nuestra asociación se forjó a partir de nuestra creencia combinada en Las Vegas, no solo como un destino sino como una marca global donde personas de todo el mundo se reúnen para disfrutar de lugares, entretenimiento y vida nocturna de clase mundial."

La propiedad se extiende por 25 acres y, aproximadamente, nueve millones de pies cuadrados en una codiciada ubicación en el extremo norte del Strip de Las Vegas, directamente adyacente al Centro de Convenciones de Las Vegas y al Distrito Comercial Global de Las Vegas.

"La industria del turismo de Las Vegas ha demostrado una resistencia increíble durante los últimos dos años, y creemos que nuestra fecha de apertura prevista nos permite perfeccionar nuestra visión mientras posicionamos a Fontainebleau Las Vegas para el éxito en una nueva era de crecimiento y visitas", explica el presidente de desarrollo de Fontainebleau, Brett Mufson. "Esto representa no solo una inversión en bienes raíces, sino también una inversión en la comunidad, y esperamos tener una presencia e impacto positivos en Las Vegas para las generaciones venideras."

Fontainebleau Development ha contratado al aclamado constructor de Las Vegas Richardson Construction para completar la construcción de la propiedad y la compañía anunciará socios adicionales de diseño y desarrollo en los próximos meses. Puede encontrar más detalles sobre Fontainebleau Development y su cartera en fbdev.com.

Acerca de Fontainebleau Las Vegas

Fontainebleau Las Vegas es un hotel de 67 pisos de lujo integrado verticalmente, un destino de juegos, entretenimiento y reuniones programado para abrir el cuarto trimestre de 2023. Creado por Fontainebleau Development, que diseña, construye y opera propiedades hoteleras, comerciales, minoristas y de lujo de primer nivel, en asociación con Koch Real Estate Investments, Fontainebleau Las Vegas completa el círculo de la visión de larga data de la compañía de albergar su marca icónica en Las Vegas Strip. Ubicado en 2777 S. Las Vegas Blvr., junto a la aclamada expansión del Centro de Convenciones de Las Vegas, Fontainebleau Las Vegas contará con más de 3700 habitaciones de hotel de diseño único, más de 550 000 pies cuadrados de espacio para convenciones y una colección de restaurantes y tiendas de primer nivel, experiencias en la piscina, vibrantes opciones de vida nocturna y las codiciadas ofertas de spa y bienestar.

Acerca de Fontainebleau Development, LLC

Fontainebleau Development, uno de los principales grupos de desarrollo inmobiliario y hotelero del país, tiene una cartera diversa que incluye propiedades en los sectores de hotelería, juegos, residencial, minorista, comercial y de servicios de lujo. La empresa diseña, construye, posee, comercializa y opera sus propiedades, brindando experiencia en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto con un enfoque incesante en brindar la mejor calidad en todo lo que hacen. Hasta la fecha, Fontainebleau ha establecido una cartera diversa, que incluye activos de primer nivel como Big Easy Casino, Fontainebleau Miami Beach, JW Marriott Turnberry Resort & Spa, Hilton Downtown Nashville y numerosos puntos de referencia residenciales como Turnberry Ocean Club, Turnberry Ocean Colony, Porto Vita, las torres Tresor y Sorrento en Fontainebleau Miami Beach. Su división de servicios de lujo incluye Fontainebleau Aviation, Turnberry Marina, Turnberry Isle Country Club y algunos de los destinos de alimentos, bebidas y bienestar más taquilleros y conocidos del mundo. A lo largo de 50 años de historia, Fontainebleau ha estado involucrado en más de 100 proyectos que representan más de 25 mil millones de USD en valor de transacción total.

Acerca de Koch Real Estate Investments

Koch Real Estate Investments (KREI), con sede en Dallas, Texas, centra sus esfuerzos en un atractivo despliegue de capital ajustado al riesgo en activos inmobiliarios y empresas operativas con un enfoque agnóstico del producto, la geografía y la posición de capital. KREI tiene un enfoque agudo en los mejores equipos de gerencia de su clase y en soluciones de capital flexibles que alinean los intereses para impulsar el beneficio mutuo con sus socios. Desde 2003, las empresas de Koch han invertido casi 133 mil millones de USD en crecimiento y mejoras. Con presencia en más de 70 países, las empresas de Koch emplean a 122 000 personas en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 62 000 se encuentran en los Estados Unidos. Desde enero de 2009 hasta el presente, las empresas de Koch han ganado más de 1300 premios por seguridad, excelencia ambiental, administración comunitaria, innovación y servicio al cliente. Para más noticias e información, ingrese a www.KOCHind.com.

