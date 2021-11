Comunicado de prensa de Business Wire: Experian

"Durante los últimos 12 meses, hemos monitoreado el cambio significativo y sostenible hacia el comercio electrónico y los servicios financieros digitales", manifestó Steve Wagner, director general global de Análisis de Decisiones en Experian. "El aumento de la actividad digital se ha mantenido persistente, y los consumidores se mantienen en línea, incluso con el regreso del banco y las compras físicas".

El estudio también encontró que, a medida que las personas comienzan a gastar nuevamente, la fidelización de los consumidores a los negocios en línea se está debilitando. El 61 % de los consumidores dicen que se quedan con el mismo proveedor de servicios en línea que usaban antes de la pandemia. Esta es una disminución del 6 % con respecto al año anterior.

"La disminución de la fidelización del cliente junto con las expectativas elevadas del cliente y el aumento de la competencia podría significar una pérdida o ganancia potencial de ingresos. Las empresas deben encontrar soluciones para mejorar el compromiso digital y la adquisición de clientes", agregó Wagner.

Las empresas están aprovechando las tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia del cliente digital y hacer crecer su negocio, incluida la toma de decisiones de riesgo crediticio digital, la autenticación pasiva, la inteligencia artificial y más. Según nuestra investigación, el 90 % de las empresas está invirtiendo en la automatización comercial, el 76 % está mejorando o reconstruyendo sus modelos de análisis y el 65 % tiene la intención de aumentar los presupuestos para evitar casos de fraude.

Para desarrollar el estudio, Experian entrevistó a 3000 consumidores y a 900 empresas en 10 países de todo el mundo, incluidos Australia, Brasil, Alemania, India, Italia, el Japón, Singapur, España, Reino Unido y los Estados Unidos, sobre los conocimientos relacionados con las perspectivas económicas de los consumidores y las empresas, el bienestar financiero, el comportamiento en línea y más. Este informe es la cuarta ola de un estudio longitudinal que explora los principales cambios en el comportamiento del consumidor y la estrategia comercial a lo largo de la pandemia de la Covid-19.

Algunos de los hallazgos adicionales del informe son los siguientes:

-- Casi el 10 % de los consumidores gastan más y ahorran menos para los planes de jubilación o de emergencia que hace un año.

-- La mitad de los consumidores (49 %) realizaban actividades bancarias personales y de pago en línea con regularidad.

-- La adopción de inteligencia artificial aumentó del 69 % al 74 % y el aprendizaje automático, del 68 % al 73 % en un año.

-- El 50 % de las empresas están explorando el uso de fuentes de datos ampliados.

Descargue el informe Global Insights Report más reciente para conocer más hallazgos del sector Análisis de Decisiones en Experian.

Acerca de Experian

Experian es la compañía de servicios de información mundial líder en el mundo. En los grandes momentos de la vida, desde la compra de una casa o un automóvil, hasta el envío de un hijo a la universidad o el crecimiento de un negocio mediante la conexión con nuevos clientes, capacitamos a los consumidores y a nuestros clientes para que administren sus datos con confianza. Ayudamos a las personas a tomar el control de las finanzas y a acceder a los servicios financieros, ayudamos a las empresas a tomar decisiones más inteligentes y a prosperar, a los prestamistas a prestar de manera más responsable, y a las organizaciones a prevenir el fraude de identidad y el delito.

Tenemos 17 800 personas que operan en 44 países y todos los días invertimos en nuevas tecnologías, personas talentosas e innovación, a fin de ayudar a todos nuestros clientes a maximizar todas las oportunidades. Cotizamos en la Bolsa de Valores de Londres (EXPN) y formamos parte del índice FTSE 100.

Obtenga más información en o visite nuestro centro de contenido global en nuestro blog de noticias mundiales para conocer las últimas noticias e información del Grupo.

Experian y las marcas de Experian utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Experian y sus filiales. Otros productos y nombres de compañías aquí mencionados son de propiedad de sus respectivos titulares.

