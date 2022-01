Comunicado de prensa de Business Wire: Deel

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220114005042/es/

Deel ofrece a más de 6000 empresas la posibilidad de contratar, pagar y cumplir con las leyes locales en el extranjero. Su tecnología ofrece las capacidades de recursos humanos, nóminas, cumplimiento, ventajas y beneficios necesarias para contratar y gestionar un equipo global. Debido a que aumenta el trabajo remoto y la contratación de empleados a nivel internacional, Deel no solo está descubriendo el futuro del trabajo para sus clientes, sino que también está tratando de ampliar su propia organización remota, una que abarque diferentes geografías, zonas horarias y culturas. La contratación de Bailey la coloca al frente de la conversación global sobre cómo las empresas enfrentan estos desafíos y los aprovechan.

"Como líder del personal, una parte fundamental de mi función es ver el futuro del trabajo y liderar el negocio hacia ese futuro. En realidad, Deel está construyendo ese futuro. Estoy emocionada de ayudar a Deel, a nuestros clientes y a toda la industria de recursos humanos a dar forma a cómo será este nuevo mundo de trabajo distribuido", afirmó Casey Bailey, directora del Personal.

Para ayudar a Deel y sus clientes a hacer que el trabajo remoto "funcione", Deel adquirió Roots por una suma no divulgada. La tecnología de Roots se integra con herramientas de comunicación interna como Slack y Microsoft Teams para ayudar a los equipos distribuidos en cualquier parte del mundo a relacionarse entre sí de manera más significativa. A través de los diversos productos de Roots (PTO, 1-on-1s, Onboarding, Social Connections y Candidate Referrals), las empresas pueden optimizar sus procesos para impactar positivamente en el bienestar y la productividad de los empleados y reducir el desgaste por el trabajo. El equipo de Roots se une a Deel y su tecnología estará disponible para todos los clientes de Deel en los próximos meses.

"La visión de Deel es hacer que el trabajo 'funcione' para todos, sin importar dónde vivan o lo que les guste hacer. En un mundo y un lugar de trabajo más distribuidos, aún no se ha podido resolver cuestiones como la construcción de una cultura sólida, el aumento de la colaboración, la reducción del desgaste por el trabajo y la duplicación de la inclusión a través de las fronteras. Roots puede ayudar a Deel y a sus clientes a resolver estos problemas", afirmó Kevin Corliss, fundador y director ejecutivo de Roots.

Acerca de Roots

Roots crea productos de software para ayudar a las empresas a administrar y comprometer mejor a su personal. Las aplicaciones basadas en mensajes de la compañía, que incluyen PTO, 1-on-1s, Onboarding, Social Connections y Candidate Referrals, optimizan los procesos de recursos humanos para impactar positivamente en el bienestar, la productividad y la retención de los empleados. Los servicios de Roots son utilizados en más de 65 países y cuenta con clientes tales como Gitlab, Toptal, Miro y Affinity. Obtenga más información en www.tryroots.io.

Acerca de Deel

Deel es una solución global de cumplimiento y nóminas que ayuda a las empresas a contratar a cualquier persona, en cualquier lugar. La tecnología de Deel ofrece inigualables capacidades de nóminas, recursos humanos, cumplimiento, ventajas, beneficios y otras necesarias para contratar y gestionar un equipo global.

Con un proceso de autoservicio habilitado por la tecnología, las empresas pueden ahora emplear contratistas independientes y empleados a jornada completa en más de 150 países, de manera compatible y en minutos. Con más de 250 expertos legales, contables, de movilidad y fiscales como socios, Deel facilita que cualquier empresa pueda crear, firmar y enviar contratos localizados compatibles desde una biblioteca de plantillas y pagar a los equipos en mas de 120 divisas con solo un clic.

Fundada en 2019 por Alex Bouaziz y Shuo Wang, Deel es una empresa totalmente distribuida con empleados en todo el mundo. Obtenga más información sobre Deel aquí.

