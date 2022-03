Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Kanaga Consulting, fundada en 2011, ofrece una amplia gama de servicios fiscales, contables y de asesoramiento, que incluyen cumplimiento fiscal, reestructuración organizativa, nómina, control de gestión, seguros y la formación. Dirigida por el socio gerente Somine Dolo, la firma con sede en Bamako trabaja con clientes nacionales e internacionales como empresas, estados, organizaciones no gubernamentales, organizaciones multilaterales, socios para el desarrollo y otras partes interesadas involucradas en el desarrollo socioeconómico de África Occidental.

"Nuestra colaboración con Andersen Global demuestra el compromiso de nuestra empresa con el mejor servicio de su clase y amplía aún más la profundidad de nuestra práctica", dijo Somine. "Nuestra experiencia multidisciplinaria combinada nos permitirá mantener una ventaja competitiva en el mercado y atender las necesidades estratégicas y operativas de nuestros clientes".

El presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz, agregó: "El compromiso de Kanaga Consulting con la excelencia y el amplio conocimiento local aportan valor inmediato a nuestra presencia en el mercado. Su incorporación, junto con nuestra firma colaboradora existente en Mali, brinda servicios legales y fiscales sinérgicos para clientes que operan en todo el país y en la región. Este es otro componente importante para nuestra expansión en África".

Andersen Global es una asociación internacional de estudios miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por el estudio miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 10 000 profesionales en todo el mundo y una presencia en más de 331 ubicaciones a través de sus estudios miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005163/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.